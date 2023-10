Financijska domina opisala je kako izgleda njezin posao: Neki novac šalju čak i mom dečku

Kad sam imala 18 godina i živjela sam u Marylandu u super skupom stanu, počela sam koristiti web kameru za prodaju seksualnog sadržaja kako bih platila račune. Radila sam to oko dvije godine, ali nije mi se toliko svidjelo. Istraživala sam druge mogućnosti i otkrila financijsku dominaciju, što je zvučalo predobro da bi bilo istinito, prisjetila se Hope Vicious (30), financijska domina iz SAD-a.

Pojasnila je što to znači - financijska domina

- To znači financijski dominirati ljudima. Ljudi s kojima se povežem na kinky stranicama ili na običnim društvenim mrežama kao što je Twitter, slat će mi novac, putem aplikacije kao što je CashApp, i to katkad bez ikakvog razloga, u zamjenu za malo pažnje ili da im ispunim određeni zahtjev. Često je online, ali ponekad je i osobno. Ljudi kojima dominiram uglavnom su muškarci, ali ponekad ima i žena kao i nebinarnih ljudi. Često su to ljudi na moćnim pozicijama, izvršni direktori, šefovi ili hranitelji obitelji itd. Svi oni mi se žele podčiniti u obliku novca - objasnila je.

Neko vrijeme je istraživala ovu tematiku, a 2012. se počela reklamirati kao financijska domina. Javilo joj se puno ljudi, ali većina njih joj je, kaže, samo oduzimala vrijeme jer nisu poslali novac, no ipak je nešto zaradila u prvom mjesecu poslovanja.

- Pojedinci šalju novac jer žele biti poniženi ili ignorirani. Traže razne stvari koje spadaju pod dominaciju, čak i obožavanje stopala. Postoji stvar koja se zove 'odvodnjavanje', gdje će vam slati novac iznova i iznova dok vi s njima eventualno malo porazgovarate. Ne bavim se golotinjom. Radim cenzurirani sadržaj, gdje poziram na fotografiji, ali mi je cijelo tijelo pikselizirano. Slažem se da su klijenti goli, ali sa mnom ne smiju razgovarati seksualno - rekla je.

Prisjetila se prvog susreta uživo

- Bila je to subota, a ta osoba živjela je od mene 20 minuta. Bila sam jako nervozna jer sam još učila zanat. Nisam imala pojma što reći ili kako se ponašati. Nije isto razgovarati online i nekoga upoznati uživo da biste dominirali njime. Taj klijent me pratio po trgovačkom centru. Nosio je sve vrećice i provlačio svoju karticu u svim trgovinama u koje sam ušla. U isto vrijeme ja sam njega ismijavala. Kupio je par cipela za mog tadašnjeg dečka, nešto odjeće za mene i videoigre za nas oboje. Potrošio je ukupno oko 250 dolara (oko 235 eura). Zatim je na bankomatu izvadio 150 dolara (oko 140 eura) i dao mi ih - prisjetila se.

Sa spomenutim dečkom, koji je dobio cipele, bila je vezi sedam godina i nije mu smetalo to što radi.

- Komunikacija je ključna za zadovoljstvo svih uključenih. Sa sadašnjim partnerom sam dvije godine i njemu je to jednako OK. Iako moj partner obično ne sudjeluje, neki od mojih klijenata slat će mu novac, a ponekad dođe sa mnom na dogovoreni sastanak radi moje sigurnosti - ispričala je.

'Volim svoj posao'

Kaže da ima do sedam klijenata odjednom koji joj šalju po 100 dolara tjedno i to na točno određeni dan. Ali, očekuje od njih, i oni to znaju, da joj šalju više novca ili kupuju stvari s njezine liste želja na Amazonu.

- To znači da od svakog tražim 400 dolara mjesečno, ali očekujem oko 1500 dolara. Volim svoj posao. To je uzbudljivo i snažno jača samopouzdanje. U biti sam plaćena da živim luksuznim životom. Također, to mi pomaže u financiranju mojih hobija, glazbe i umjetnosti. Idem na puno koncerata - nastavila je.

- Nemam neki posebno luksuzan ukus. Ne kupujem ograničene linije dizajnerskih stvari i vrhunske marke. Ipak, želim se počastiti Rolexom za Božić i novim BMW-om za rođendan - rekla je, a prenosi Insider.