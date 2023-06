Domina ponižava muškarce za gotovo 20 tisuća eura mjesečno: 'Dajem im samo ono što žele'

Manekenka Elizabeth Marie Chevalier javnosti je postala poznata kada je završila na naslovnici Playboya. Sada je Elizabeth postala online domina te za ponižavanje muškaraca zarađuje gotovo 19 tisuća eura mjesečno.

Elizabeth je otkrila kako se osjeća preporođeno otkad se vratila u industriju za odrasle. Na Instagramu ju prati 3,8 milijuna ljudi, a često se pojavljuje i na naslovnicama različitih časopisa. Nedavno je otvorila i OnlyFans te počela raditi na svom tijelu.

Povećala je grudi s D košarice na E košaricu te potrošila gotovo 9 tisuća eura na operacije grudi. Kako ona tvrdi, muškarci su zastrašeni njeni izgledom pa tako može zaraditi veliki novac ponižavajući ih.

- Kao da sam ponovno rođena! Moj novi izgled je vrlo provokativan, osjećam se drugačije i definitivno sada privlačim puno više muške pozornosti. Muškarci mi sada plaćaju da im ocijenim ku*** i da ih ponižavam. Volim biti dominantna i nije mi problem vikati na muškarce, to je pomalo katarzično kad mogu istresti sve svoje frustracije na njima - otkrila je Elizabeth.

Manekenka trenutačno živi sa svojim dečkom, koji joj je velika podrška.

Za svoj posao kaže da pomaže muškarcima da si daju oduška te da prepuste kontrolu ženi. Kako kaže, sretna je što im može pomoći ostvariti njihove fantazije.

- Nikada ih ne ismijavam i ponižavam iz nekog osobnog gledišta, samo im ispunjavam njihove fantazije i dajem im ono što žele, naravno, sve dok god me plaćaju. I to uvijek bude zabavno. Na primjer, imala sam jednog tipa koji je imao jako mali penis i želio je da ga posramim i ocijenim, da mu dam nisku ocjenu. Tražio je da ga zovem ‘patetičnim i bezvrijednim tipom s malim ku***‘. Također me zamolio da mu pustim pjesmu ‘Short D**k Man‘ da svira u pozadini. To je bilo tako smiješno, nisam se mogla prestati smijati. Nije mi čudno biti zločesta prema takvim muškarcima; zapravo volim to jer ih to čini sretnima, a i mene veseli - rekla je.

Elizabeth je otkrila kako neki muškarci od nje traže da u videima ponižava i njih i njihove djevojke.

- Neki muškarci su me pak tražili da snimim videe u kojima ponižavam njihove djevojke, mislim da se pale na tu ljubomoru među ženama. Često im moram snimati glasovne poruke u kojima govorim stvari tipa - ‘tvoj muškarac je sada moj‘ ili ‘seksala sam se s tvojim dečkom prošle noći‘. To je pomalo ironično jer sam ja privatno uvijek na strani djevojaka. Ovo što radim uopće nisam ja i da sam ja na mjestu tih žena, ne bih bila sretna da mi moj muškarac to radi. No, gledam na to kao na dio mog posla, a takvih zahtjeva ima puno - ispričala je manekenka pa dodala kako nekim djevojkama to uopće ne smeta.

Uz muškarce koji žele da ih Elizabeth ponižava, radi i s onima koji vole financijsku dominaciju te s onima koji imaju fetiš na stopala.

- Mnogi muškarci traže me uobičajene stvari poput fotografija stopala, ali neki znaju biti vrlo konkretni. Ima ih dosta koji se pale na dominaciju u financijskom smislu - od njih samo zahtijevam isplatu i odmah mi šalju novac - govori.