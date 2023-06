'Ovo je jedan sasvim novi fetiš, ja još uvijek ne mogu vjerovati da mi muškarci plaćaju za ovo'

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Bilo je tako čudno raditi to prvi put, ali nevjerojatno je kako se brzo navikneš na to i sada je to samo još jedan normalan fetiš na koji sam navikla, priznaje škotski model Nova Jewels

Model Nova Jewels (26) iz Škotske otkriva je da zarađuje stotine eura samo na maženju jednog detalja na sebi, pred kamerom. Primijetila je da njezini obožavatelji imaju novi fetiš. POGLEDAJTE VIDEO: Nova ulaže mnogo truda u svoj režim brijanja, jer može zaraditi 170 eura gladeći svoje glatke pazuhe. Ona nije jedna od onih koje prihvaćaju dlačice, kao što su mnoge žene odlučile učiniti. I to zato što se njezini obožavatelji ne mogu zasititi njezine svilenkaste kože. - Kada sam svog obožavatelja pitala zašto ga zanimaju pazusi, rekao je da ih jednostavno vidi kao jako intiman dio tijela. Na isti način na koji mnogi vole ljubiti vratove ili stopala, on jednostavno voli ljubiti pazuhe... Zaradila sam tisuće eura samo mazeći pazuhe. Nedavno sam uživo snimala, pa me prvo jedan pozivatelj tražio da snimam pazuhe i sada imam tri redovita pozivatelja. Plaćaju mi 3 i pol eura po minuti samo da snimam svoje lice i pazuhe, dok ih mazim prstima razgovarajući s njima - priča Nova. A razgovor čak ni ne mora skrenuti na 'zločestu' stranu. - Dakle, kada sam na kameri, imam toliko pozivatelja koji žele vidjeti moje lice i ja držim ruku u zraku, a oni me samo mole da se pogladim ispod pazuha - objasnila je. Samo sjedi, razgovara s njima o svom danu dok se mazi ispod ruke. - Oni odmah hvale kako mi koža izgleda meko. Onda me mole da zumiram kameru kako bi mogli vidjeti sve izbliza - kaže ona i prisjeća se kako je nakon prvog pozivatelja koji je to spomenuo pomislila kako je otkrila novi fetiš, donosi Daily Star. Isprva joj je bilo jako neobično. - Bilo je tako čudno raditi to prvi put, ali nevjerojatno je kako se brzo navikneš na to i sada je to samo još jedan normalan fetiš na koji sam navikla. Ležim na podu dnevne sobe s rukama iza glave i gladim pazuhe - otkriva. Za razliku od drugih modela, koji tjeraju tisuće ljudi da se razmeću svojim dlačicama, Nova neće tako skoro odustati od britvice. Iako i to se može promijeniti ako je cijena prava. - Nikada nisam bila obožavateljica puštanja dlačica ispod pazuha, uvijek sam ih brijala ili depilirala voskom. Osobno se osjećam puno čistije i ženstvenije kada su mi glatki. Sviđa mi se način na koji neke žene prihvaćaju svoje dlake na tijelu, ali to nije nešto što bih ja odabrala. Međutim, kao što već svi znamo, novac je moja jedina prava ljubav. A ako su moji dečki voljni izdvojiti novac da ih uzgajam mjesec dana, ostavit ću trake s voskom i britvice sa strane i isprati im novčanike umjesto njih - priznaje model.