Fokus na vaše najslabije točke u vezu će samo unijeti nemir

Između partnera postoje razlike, bilo u karakteru ili životnim navikama.

Bitno je da partneri ne uzimaju u obzir samo poteškoće, već da pronalaze kompromis i usredotoče se na pozitivne stvari koje ih udružuju, tvrdi David Niven, psiholog i sociolog na Sveučilištu Atlantic u Floridi i autor knjige ‘100 Simple Secrets of Great Relationships: What Scientists Have Learned and How You Can Use It’.

Oni parovi koji više raspravljaju o međusobnim nesuglasicama i problemima nego o onome u čemu se slažu bit će nezadovoljniji vezom. Poboljšajte svoju komunikaciju i nemojte se osvrtati samo na slabosti.

U vezi dolazi do sukoba, od malih do velikih i ne možete se s partnerom složiti baš oko svega. Psiholog pritom savjetuje postavljanje pravila i prije nego što dođe do svađe.

- Do pravog problema dolazi u trenutku kada dvoje ljudi pokušava riješiti problem različitim pristupima. To samo donosi dodatnu napetost - tvrdi.

Umjesto toga, nađite zajedničku strategiju rješavanja problema. To je pravilan način iznošenja onoga što vas brine. Ako naprimjer imate financijskih problema, gledajte kako ih zajednički riješiti. Ne može jedan partner štedjeti, dok drugi troši novac i žali se na postojeću situaciju. Zajednička usredotočenost u istom smjeru urodit će plodom. U teškim vremenima nemojte zaboraviti na smisao za humor. Šala dobro dolazi čak i u najtežim trenutcima.

- Dobar vic može razvedriti bilo koji dan i donijeti veselje i onome koji ga priča i onome koji sluša. Humor mora biti usmjeren pozitivnim stvarima, cinične šale samo će pojačati napetost - kaže autor.

Ako je vaš partner neraspoložen ili prolazi kroz težak period, osim podrške i dobrog razgovora ispričajte povremeno koji vic ili zajedno pogledajte neku urnebesnu komediju.

David Niven savjetuje parove da vezu od samog početka grade na temeljima međusobne podrške.

- Ako krenete s čvrstom i uzajamnom podrškom, svaki će sukob biti manje značajan, a sve nevolje s kojima se susretnete lakše će se pobijediti - tvrdi autor.

Neka partner osjeti da ga podržavate u njegovim odlukama i ciljevima. Samim time povjerenje će ojačati i vaša će veza biti na stabilnim nogama.

- Podrška često izostane kada u vezi dođe do zavisti, što nije rijetkost - kaže autor.

Nemojte partnerov uspjeh osjećati kao vaš neuspjeh. To nema smisla i nikome ne donosi dobrobit. Vaša veza nije natjecanje i dobivanje nagrade.

- Prava nagrada pripada onima koji odbijaju natjecati se sa svojim partnerima, a ona se sastoji od međusobnog zadovoljstva - kaže autor.

Radite na sebi i svojoj vezi. Nemojte se uspoređivati s drugim parovima. Obično kada pogledate naizgled savršenu vezu vaših prijatelja, počinjete preispitivati vlastitu.

- Nemojte si dozvoliti igru uspoređivanja s drugima. Svoju vezu prilagođavajte na temelju vaših potreba, a ne na usporedbi s drugima - zaključuje autor.