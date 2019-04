Seks je dobar kad se više ne brinete kaže li vam partner ‘ne’

Seks nije samo aktivnost, nego ideja. Naše ideje o seksu su komplicirane, pa i ovu lijepu aktivnost činimo kompliciranom.

No tome ne mora biti tako, govori dr. Marty Klein, poznati američki seksualni terapeut i autor knjige “Sexual Intelligence: What We Really Want from Sex - and How to Get It”.

U 35 godina prakse, kaže, mnogim je ljudima olakšao seksualni život i učinio ga češćim.

Foto: Promo

- U početku je sve jednostavno jer nas pokreću hormoni, no jednom kad se u našu ljubav umiješa život, partner u nama više ne izaziva želju. Seks postaje rjeđi, a mi sve nespretniji. Svaki čin postaje dugotrajan i složen proces, ispunjen tjeskobom. Ako su partneri povezani, oni pronalaze druge načine za uživanje: šetnju, zajedničko kuhanje, gledanje televizije, spavanje... A ako znaju da će im to malo slobodnog vremena koje imaju, a koje će utrošiti na seks, donijeti samo frustraciju, često se prešutno odlučuju na život bez seksa - objašnjava.

I godine tu igraju ulogu. Možda izgledate dobro, ali tijelo reagira i ponaša se drugačije nego što je to činilo u dvadesetima.

- Mogli biste zbog toga imati problema. Ako imate predodžbu da strastven seks znači dugotrajnu erekciju, trenutačnu vlažnost i istodobni orgazam, sigurno ćete osjetiti tjeskobu - kaže Klein. Prilagodite se zato trenutačnoj situaciji i aktivno sudjelujte u seksu.

- Moji pacijenti uglavnom žele da seks bude ‘prirodan’ i ‘spontan’, i da se ‘samo dogodi’. No mnogi odbacuju želju da se za njega potrude pa se vraćaju na nivo adolescenata - upadaju u afere, internetski chat, pornografiju, te ostaju zaglavljeni s niskim libidom. Rješenje je u seksualnoj inteligenciji koju ćete razviti kad obuhvatite informacije koje vam daje partner, svoje emocionalne vještine i svijest o vlastitom tijelu. Tako ćete izraziti svoju seksualnost. Kad smo nezadovoljni, pokušavamo popraviti pogrešne stvari - erekciju, orgazme, vaginalnu vlažnost ili postati mlađi, ali čak i ako su ti popravci uspješni, to obično ne čini seks ugodnijim - kaže autor.

Dodaje da svi žele kombinaciju užitka i bliskosti. No do toga se ne dolazi ako se u seksu usredotočujete na to kako izgledate, mirišete, zvučite... Kako biste poboljšali seks, morate prestati govoriti sebi što ne možete ili ne smijete - reći - i početi to govoriti.

- Provodimo toliko vremena pokušavajući spriječiti neželjene emocije tijekom seksa da se ne usredotočimo dovoljno na ono što želimo. Bojimo se partnerove reakcije pa ne kažemo dovoljno o sebi, ali ni ne postavljamo važna pitanja partneru u čemu uživa - napominje. Dobar seks, kaže, zahtijeva i međusobno uvjerenje partnera da može prihvatiti odbijanje, ali i da je partner privlačan (ne samo fizički) čak i ako on to ne misli tako.

- Za ispunjujući seks važna je još jedna pretpostavka - da naš partner može upravljati vlastitom nelagodom - jer je odrastao. Svaka misao koja nas navodi da posumnjamo u naše ili partnerove sposobnosti da upravljaju svojom ‘odraslom’ seksualnošću umanjuje i naše iskustvo - u konačnici i nas - zaključuje.

