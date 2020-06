A post shared by Shelli Tanzilia B.A. (@shellitanzilia) on May 14, 2020 at 12:59am PDT

Formula za razne kombinacije: Deset je ključnih ljetnih komada

Susie Wright, bivša stalna suradnica američke robne kuće Nordstrom, koja je sezonama nabavljala ključne kolekcije, ima par nezaobilaznih savjeta za našu ljetnu stilsku svakodnevicu

<p>Bazične komade koje Wright predlaže lako je kombinirati međusobno jer stilski nisu "opterećeni" detaljima, stoga su idealni ne samo za urbane formule, već i za stil na odmoru. Inače, ova 55-godišnjakinja radila je niz godina u američkoj robnoj kući Nordstrom, kao kupac ključnih kolekcija za prodaju te modna savjetnica.</p><p>Bijela košulja-haljina paše uz svake cipele koje već imate u ormaru, od tenisica i sandala do štikli, ističe Susie Wright za <a href="https://www.whowhatwear.co.uk/summer-basic-clothing/slide2">Who What Wear. </a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Second hand</strong></p><p>Traper košulja može se kombinirati na više načina, primjerice otkopčana s majicom, zatvorena u kombinaciji s remenom ili zavezanih rubova, u ljetnom štihu.</p><p>Bijele traperice hit su ljeta, a možete ih nositi sa svim bluzama i ljetnim majicama. Udobnog su kroja i nešto kraće, kako bi se sandale ili štikle propisno istaknule.</p><p>Majica s natpisima ili zanimljivim grafizmima još je jedan IT komad u ovosezonskoj garderobi za sve generacije. Može biti tamna, bijela ili pastelnog tona, s natpisom koji nosi ključnu poruku, omiljeno ime, motiv benda ili podsjetnik na plažu s palmama.</p><p>Natikače bez potpetice su već par sezona u fokusu modnih trendova te su se zadržale kao urbani, ali i stilski dodatak za odmor. Naime, nose se i po gradu, a u ponudi dućani imaju niz odličnih varijanti, od jednostavnih sportivo do ukrašenih i višebojnih.</p><p>Nema ljeta bez maksi haljine, udobne po moru, praktične u danima kad jurimo po gradu i obavljamo razne zadatke. Može se nadograditi blejzerom, košuljom ili traper jaknom. A kad zahladi, pasat će i uz čizme.</p><p>Tu je i mala torbica s dugačkim remenom koju možemo nositi i dijagonalno. U nju stane tek malo ključnih sitnica, što je sasvim dovoljno u danima visokih temperatura.</p><p>Traper jakna može se nositi ne samo ljeti, već je to izuzetan komad u garderobi tijekom cijele godine, napominje Wright.</p><p>Dobre sunčane naočale štite ne samo od pogleda, već i zdravlje očiju. Naime, veliki okviri podsjećaju nas na dame s pedesetih, a idealne su one jednostavne u nekoj tamnoj nijansi.</p><p>Šešir je još jedan modni dodatak koji ljeti nosimo da bi nas zaštitio. Praktičan je neki lagani model od prirodnih materijala ispod kojeg se glava neće "kuhati", a pritom će stilu dati klasičnu, elegantnu notu.</p>