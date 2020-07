Formule koje pomlađuju: Top 5 krema koje sadrže kolagen

Kolagen je zadužen u strukturi naše kože za mekoću i osjećaj ugode te lice čini mladolikim, no s godinama smanjuje se njegova koncentracija, lice sve više "curi" i djeluje osušeno

<p>S godinama njega lica se mijenja, potrebno je uzeti u obzir formule s molekulama kao što je kolagen, jer on našoj koži vraća potporu, koju prirodno gubi s vremenom. Možemo ga usporediti s oprugama na madracu - kad one nestanu, madrac se spusti, a slično se s godinama dešava i s našom kožom. Spuštanje kože uzrokuje i bore, jer je koža tanja i nema je što držati.</p><p>- Kolagen je za našu kožu kao kralješnica za naše tijelo, ono je drži na mjestu, čini je čvrstom i stabilnom - komentirao je dermatolog Joshua Zeichner iz New Yorka za <a href="https://www.townandcountrymag.com/style/beauty-products/g33327892/best-collagen-creams/">Town and Country. </a></p><p>Vichy termalna voda po prvi put udružena je s anti-aging peptidima i vitaminom Cg radi korekcije znakova gubitka kolagena na koži. Ova njega preporučuje se ženama koje žele novu generaciju proizvoda iznimnog anti-ageing djelovanja i učinkovitosti, uz sastojke prirodnog podrijetla. Cijena Liftactiv Collagen Specialist je 304 kn u ljekarnama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Koža na suncu</strong></p><p>Kolagen krema Galenski laboratorij sadržava visoku koncentraciju prirodnog, aktivnog kolagena, morskog podrijetla. Cijena: 45 kn, ljekarne</p><p>L´Oréal Paris Age Specialist 35+ dnevna je krema s kolagenom, optimalna i kao podloga za make-up. Cijena: 53 kn, u drogerijama</p><p>Ziaja Jasmin 50+ noćna krema protiv bora sadrži hijaluronsku kiselinu i kolagen te je namijenjena suhoj i zreloj koži. Učvršćuje kožu, pruža dugotrajnu hidrataciju te reducira pigmentacijske pjege i ostale tamne mrlje na koži. Cijena: 55 kn, u drogerijama</p><p>Nivea Hyaluron Cellular Filler + Volume noćna krema podupire proces obnove volumena kože noću, u vrijeme regeneracije stanica. Formula za čvrstu kožu lica sadržava hijaluronsku kiselinu koja veže vodu u stanicama kako bi koža ostala glatka i čvrsta. Krema sadrži i pojačivač kolagena za stimulaciju proizvodnje kolagena, radi čega koža postaje čvršća. Cijena: 120 kn, drogerije</p>