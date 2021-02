Kako vijesti o cjepivu protiv korona virusa i tome da raste broj ljudi koji imaju ojačan imunitet postaju brojnije, tako pomalo počinjemo vjerovati da ćemo se tijekom 2021. godine pomalo vratiti u normalan život. S druge strane, mnogi ljudi unatoč tome doživljavaju porast tjeskobe, više nego što to doprinosi osjećaju olakšanja i smirenosti.

Stalna nesigurnost oko toga kad ćemo se vratiti u normalu i kako će to izgledati, navodi dio ljudi da sve više brinu i imaju negativne emocije vezane uz misli o budućnosti. Na primjer, netko se može brinuti oko toga hoće li se s povratkom u ured dovesti u situaciju da bude blizu velikog broja ljudi u autobusu, vlaku, podzemnoj željeznici i slično, a ne znajući jesu li ti ljudi cijepljeni ili jesu li možda zaraženi koronom.

Drugi mogu biti zabrinuti zbog toga što su se tijekom prošle godine navikli na osamljeniji način života, pa im se čini da bi povratak među ljude mogao biti iscrpljujuć. Mnogi su se navikli da supružnik cijelo vrijeme radi od kuće, pa može sudjelovati u svakodnevnim obavezama, i osjećaju se uznemireno zbog toga što će se stvari promijeniti.

Tjeskoba zbog postpandemijskog života i povratka 'u normalu' je nešto što bi moglo pogoditi mnoge ljude, pa je ovo dobro vrijeme za pripremu strategija za poticanje manje stresne tranzicije kad za to dođe vrijeme. Umjesto da vrijeme trošite na stres, isprobajte REST tehniku. REST je kratica za: Opustite se (Relax), Procijenite (Evaluate), Postavite namjeru (Set an Intention) i Poduzmite akciju (Take Action), i predstavlja strategiju tolerancije na nevolje koja je utemeljena na dokazima.

Evo što podrazumijeva i kako se njome možete poslužiti:

Opustite se

Prvi korak je zastati i duboko udahnuti. Dopustite malo 'razmaka' između svojih misli i sljedećeg postupka, kako biste spriječili da učinite nešto impulzivno. Upotrijebite svojih pet osjetila za uzemljenje, odradite vježbu disanja ili isprobajte pozitivnu vizualizaciju. Opuštanje pomaže mozgu da oslobodi smirujuće kemikalije i tako ublaži one koje će se javiti kao reakcija na temelju iskustva s nevoljama koje smo već prošli.

Procijenite stanje

Kad se vaše tijelo i um osjećaju smireno, zapitajte se što se zapravo događa u ovoj situaciji? Koje su stvarne činjenice vezane uz situaciju? Podsjetite se da trenutno ne morate sve shvatiti, već samo želite shvatiti što se događa. Na primjer: 'Dobro, osjećam se tjeskobno, ali što se događa? Razmišljao sam o tome kako će nas natjerati da se vratimo u ured na posao'.

Tada promatrajte što se događa u u fizičkom i emocionalnom smislu te kako se osjećate mentalno. Postavite si nekoliko pitanja poput: 'Kako se osjećam?', 'Što se trenutno događa?', 'Je li netko u stvarnoj opasnosti?'

Postavite namjeru

Dalje je vrijeme da postavite namjeru i nešto poduzmete. Prvo, smislite plan što ćete učiniti. Što trebate učiniti odmah? Trebate li se sami nekako umiriti, ili pokrenuti naprednije vještine rješavanja problema, kako biste shvatili svoje sljedeće korake?

primjer, postoji li način da se ono što vam je uspješno koristilo da se smirite tijekom razdoblja pandemije, uklopite i u ovo pandemijsko vrijeme? Koje navike želite uključiti u svakodnevicu da biste živjeli život kakav želite? Ako odlučite da želite više raditi kod kuće, planirajte kako sastaviti e-poruku svom šefu o tome i pokušati to dogovoriti.

Poduzmite akciju

Nastavite sa svojim planom. Pošaljite e-poštu koju ste napisali šefu, razgovarajte sa supružnikom o tome kako bi mogao provesti više vremena kod kuće, pridružite se grupi za internetsku recenziju filmova, kako biste se lakše vratili u društvenu zajednicu… Učinite ono za što vam se čini da može pomoći da se vratite 'normali' koja je vama prihvatljiva.

Zaključak

Ukratko, kako nastavljamo preživljavati sve ono što nam se dogodilo s globalnom pandemijom i sve što nas tek čeka, tjeskoba oko budućnosti i toga kako će izgledati naši postpandemijski život je stvarna. REST strategija može pomoći da umirite tjeskobu bilo gdje i bilo kada te osmislite plan za to da s uspjehom prebrodite poteškoće. U početku se čini da traži puno, no s praksom ćete sve ove korake obavljati brzo i lako, kao novu vještinu za suočavanje s nevoljama tijekom pandemije i nakon nje, prenosi Psychology Today.