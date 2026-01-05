FOTO 10 detalja na muškoj robi koje žene odmah primijete, a muškarci o tom ni ne razmišljaju

Svi znaju da je važno nositi čistu majicu, to je jednostavno. No žene primjećuju sitne detalje na odjeći koje većina muškaraca preskače. Upravo te male, suptilne stvari pokazuju koliko muškarac brine o svom izgledu. One određuju izgleda li 'sređeno'
1. Način zavrtanja rukava košulje.
Ako su rukavi zavrnuti previsoko ili neuredno, stvara dojam lijenosti. Uredno, strukturirano zavrtanje do podlaktice pokazuje samopouzdanje i kontrolu nad izgledom. Žene često primijete ovaj „imam sve pod kontrolom“ izgled.
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
2. Iznošen ovratnik majice.
Labav, rastegnut ovratnik majice izgleda loše i odmah umanjuje kvalitetu cijele odjevne kombinacije. Ako je ovratnik izgubio oblik i visi, najbolje ga je izbaciti iz garderobe.
Foto: Fotolia
3. Duljina rukava sakoa.
Rukav sakoa trebao bi otkrivati oko pola centimetra manžete košulje. To pokazuje da sako savršeno pristaje. Ako rukav potpuno pokriva manžetu, sako izgleda neuredno i muškarac može djelovati manji nego što jest.
Foto: Thinkstock
4. Stanje cipela.
Žene najprije primijete cipele jer prljave ili izgrebane govore da muškarcu nije stalo. Čak i tenisice moraju biti čiste. Stari, iznošeni potplati odmah upadaju u oči. Održavanje cipela u dobrom stanju ključno je za dobar dojam.
Foto: Dmitry Morgan Photography
5. Kvaliteta tkanine.
Žene primjećuju teksturu i način na koji odjeća pada, pa je jeftina, tanka tkanina vrlo uočljiva, čak i ako je komad potpuno nov. Kvalitetne tkanine poput debelog pamuka ili fine vune izgledaju bolje i pokazuju da muškarac cijeni kvalitetu više nego uštedu.
Foto: Pinterest
6. Pretjerani ili vidljivi logotipi.
Nošenje velikih logotipa brenda odvlači pažnju od stvarnog stila. Daje dojam da muškarac previše forsira svoj izgled. Sve oznake brenda trebaju biti male i diskretne. Manje upadljiv detalj na odjeći obično izgleda puno bolje i elegantnije.
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. Usklađenost remena i cipela.
Ako muškarac nosi kožni remen i kožne cipele, oni moraju biti u istoj boji, primjerice oba smeđa ili oba crna. Remen koji ne odgovara ili je izuzetno iznošen odmah narušava sklad cijele odjevne kombinacije.
Foto: 123RF
8. Stanje čarapa.
Čarape možda nisu prvi detalj na koji se misli, ali pogrešan izbor, poput debelih bijelih sportskih čarapa uz hlače za odijelo ili prekratkih gležnjača, izgleda neprimjereno. Najbolje su tamne čarape za odijelo, dovoljno duge da prekriju kožu kada muškarac sjedne.
Foto: 123RF
9. Pravilan kroj preko ramena.
Šav na ramenu najvažnije je mjesto kroja na bilo kojoj gornjoj odjevnoj stvari. Trebao bi sjediti točno na ramenskoj kosti. Ako se spušta ili je previše zategnut, cijeli sako ili košulja izgledaju neprikladno i loše pristaju.
Foto: Dreamstime
10. Izvučeni konci i labavi gumbi.
Sitni detalji održavanja, poput konca koji visi s ruba ili labavog gumba na manžeti, pokazuju nedostatak brige, što žene često primijete u sekundi. Ove male nesavršenosti sugeriraju da je muškarac nepažljiv, što nije dobar dojam za poslati.
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA