SITNICE ČINE RAZLIKU

FOTO 10 detalja na muškoj robi koje žene odmah primijete, a muškarci o tom ni ne razmišljaju

Svi znaju da je važno nositi čistu majicu, to je jednostavno. No žene primjećuju sitne detalje na odjeći koje većina muškaraca preskače. Upravo te male, suptilne stvari pokazuju koliko muškarac brine o svom izgledu. One određuju izgleda li 'sređeno'
FOTO 10 detalja na muškoj robi koje žene odmah primijete, a muškarci o tom ni ne razmišljaju
1. Način zavrtanja rukava košulje. Ako su rukavi zavrnuti previsoko ili neuredno, stvara dojam lijenosti. Uredno, strukturirano zavrtanje do podlaktice pokazuje samopouzdanje i kontrolu nad izgledom. Žene često primijete ovaj „imam sve pod kontrolom“ izgled. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
