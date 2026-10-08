FOTO 20 građevina koje morate posjetiti barem jednom u životu

Neke svjetske građevine toliko su dojmljive da ih vrijedi posjetiti unatoč gužvama, dugom putovanju i turističkoj vrevi. Među njima se posebno ističu raskošne sakralne građevine koje ostavljaju snažan dojam
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U nastavku pogledajte 20 građevina koje morate posjetiti barem jednom u životu.
| Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte 20 građevina koje morate posjetiti barem jednom u životu. |
Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte 20 građevina koje morate posjetiti barem jednom u životu.
| Foto: Canva/123RF
VELIKA PIRAMIDA U GIZI, EGIPAT, OKO 2560. PR. KR. Velika piramida u Gizi toliko je monumentalna da fotografije teško mogu dočarati njezinu stvarnu veličinu. Herodot je zapisao da je oko 100.000 radnika 20 godina premještalo i slagalo kamen, a danas je riječ o najstarijem i jedinom sačuvanom čudu antičkog svijeta.
| Foto: 123RF
PANTEON, RIM, OKO 118.–126. Panteon je poznat po golemoj središnjoj kupoli s otvorom, odnosno okulusu, koji propušta svjetlost u unutrašnjost. Riječ je o najvećoj nearmiranoj betonskoj kupoli, a konstrukciju dodatno olakšavaju udubljenja, skrivene komore i lagani plovućac.
| Foto: 123RF
AJA SOFIJA, ISTANBUL, 532.–537. Aja Sofija jedna je od građevina koje su najviše obilježile susret različitih civilizacija, religija i razdoblja. Nakon što je stoljećima bila crkva, 1453. postala je džamija, zatim je 85 godina služila kao muzej, a od 2020. ponovno je džamija.
| Foto: 123RF
KATEDRALA U ELYJU, ENGLESKA, OD 1083. Katedrala u Elyju posebno se ističe neobičnom osmerokutnom kulom od hrastovine, izgrađenom nakon urušavanja prvotne normanske kule 1322. godine. Osmislili su je arhitekt Alan od Walsinghama i stolar William Hurley, čija su imena sačuvana kao rijedak podatak za to razdoblje.
| Foto: 123RF
TRG SVETOG MARKA, VENECIJA, 11.–16. STOLJEĆE Piazza San Marco ne čini samo jedna znamenita građevina, već cijeli niz palača, crkava, tornjeva i drugih objekata koji zajedno stvaraju jedan od najpoznatijih gradskih trgova na svijetu. Njegovo bogatstvo i arhitektonska raskoš ostavili su snažan dojam čak i na Napoleona.
| Foto: 123RF
ANGKOR WAT, KAMBODŽA, POČETAK 12. STOLJEĆA Angkor Wat je golemi kompleks hramova koji je izvorno bio hinduistički, a danas je budistički. Smješten u kambodžanskim šumama, smatra se najvećim vjerskim kompleksom na svijetu, a njegova je važnost naglašena i time što se nalazi na zastavi Kambodže.
| Foto: 123RF
SAINTE-CHAPELLE, PARIZ, 1240-E Bivša kraljevska kapela Sainte-Chapelle poznata je po golemim vitrajima koji unutrašnjost ispunjavaju intenzivnim bojama i svjetlom. Posebno se ističe plavi strop ukrašen tisućama oslikanih zvijezda, dok je kapela nakon oštećenja u 18. stoljeću obnovljena u 19. stoljeću.
| Foto: 123RF
KATEDRALA U CLERMONT-FERRANDU, FRANCUSKA, OD 1248. Notre-Dame-de-l’Assomption izdvaja se od drugih gotičkih katedrala svojim gotovo crnim izgledom jer je građena od tamne vulkanske lave iz obližnjeg Volvica. U unutrašnjosti se posebno ističu srednjovjekovni vitraji u crvenim, plavim, zelenim i zlatnim tonovima koji snažno dolaze do izražaja na tamnoj pozadini.
| Foto: 123RF
DUOMO, FIRENCA, 1296.–1436. Firentinska katedrala gradila se čak 140 godina, a njezino pročelje od bijelog, zelenog i ružičastog mramora dominira povijesnim središtem grada. Iznad katedrale uzdiže se Brunelleschijeva golema kupola, koja je predstavljala povratak velikim graditeljskim dostignućima antičkog svijeta.
| Foto: 123RF
ZABRANJENI GRAD, PEKING, OD 1406. Zabranjeni grad zapravo nije jedna građevina, već golemi kompleks od 980 zgrada i 8886 prostorija. Dvorišta, vrata i palače raspoređeni su duž carske osi, a karakteristične crvene zidove i stupove nadopunjuju žuti krovovi te plavi, zeleni i zlatni ukrasi.
| Foto: 123RF
DVORAC CHENONCEAU, DOLINA LOIRE, SREDINA 16. STOLJEĆA Chenonceau se često izdvaja među francuskim dvorcima zbog svoje neobične ljepote i položaja iznad rijeke Cher. Spoj raskošnih gotičkih i renesansnih elemenata te brojni prozori koji se odražavaju u vodi stvaraju posebno upečatljiv prizor.
| Foto: 123RF
DVORAC HIMEJI, JAPAN, 1601.–1609. Dvorac Himeji poznat je kao „Dvorac bijele čaplje” zbog bijelih zidova i slojevitih krovova koji podsjećaju na pticu u letu. Iza elegantnog izgleda krije se složen obrambeni sustav s uskim prolazima, brojnim vratima i zavojitim stazama osmišljenima za zbunjivanje napadača.
| Foto: 123RF
TAJ MAHAL, INDIJA, 1632.–1653. Taj Mahal je monumentalni mramorni mauzolej koji je Shah Jahan podigao za svoju pokojnu suprugu Mumtaz Mahal i jedan je od najpoznatijih simbola ljubavi. Osim središnje kupole i četiri manje kupole, građevinu krase brojne intarzije, geometrijski uzorci, biljni motivi, zvijezde i ukrašeni rešetkasti prozori.
| Foto: 123RF
CASTLE HOWARD, YORKSHIRE, OD 1699. Castle Howard raskošna je palača koju su projektirali Sir John Vanbrugh i Nicholas Hawksmoor, a svojim izgledom više podsjeća na europsku kraljevsku palaču nego na tipičnu englesku građevinu. Poznat je i kao Brideshead iz televizijske serije iz 1981., a nakon velikog požara 1940. postupno je ponovno otkrivan i obnavljan.
| Foto: 123RF
DVORAC NEUSCHWANSTEIN, BAVARSKA, OD 1869. Neuschwanstein izgleda poput idealne romantične srednjovjekovne tvrđave, smještene između strmih stijena u podnožju Alpa. Izgradio ga je bavarski kralj Ludwig II. u 19. stoljeću, a prepoznatljiv je po brojnim tornjićima, kulama, zabatima i skulpturama.
| Foto: 123RF
SAGRADA FAMÍLIA, BARCELONA, OD 1882. Sagrada Família započeta je kao tradicionalna gotička crkva, no Antoni Gaudí pretvorio ju je u jedno od najambicioznijih arhitektonskih djela na svijetu. Unutrašnjost podsjeća na šumu, s 52 stupa koji se granaju poput stabala, dok građevina spaja gotičku arhitekturu, kršćansku simboliku i oblike inspirirane prirodom.
| Foto: 123RF
WOOLWORTH BUILDING, NEW YORK, 1910.–1913. Woolworth Building jedan je od najpoznatijih ranih njujorških nebodera, izgrađen u gotičkom stilu koji je tada bio popularan među visokim zgradama. Arhitekt Cass Gilbert ukrasio ga je vapnencem, terakotom, tornjićima i lukovima, čime je zgrada nakratko postala jedan od simbola New Yorka.
| Foto: 123RF
GLAVNI KOLODVOR U MILANU, ITALIJA, 1906.–1931. Milano Centrale jedan je od najupečatljivijih željezničkih kolodvora na svijetu, poznat po golemoj veličini i raskošnoj arhitekturi. Projektirao ga je Ulisse Stacchini, a njegov monumentalni trijem i golemi unutarnji prostori stvaraju osjećaj kao da ste se našli u prostoru mnogo većem od očekivanog.
| Foto: 123RF
LUTYENSOV DELHI, INDIJA, 1912.–1931. Novi Delhi oblikovan je prema planovima britanskog arhitekta Edwina Lutyensa, koji je uz pomoć drugih arhitekata stvorio novu državnu četvrt. Najpoznatija građevina je Rashtrapati Bhavan, nekadašnja rezidencija britanskog potkralja, koja je tu funkciju imala sve do kraja britanske vlasti u Indiji.
| Foto: 123RF
FRAUENKIRCHE, DRESDEN, OBNOVLJENA 1994.–2005. Dresdenska Frauenkirche izgleda kao barokna crkva iz 18. stoljeća, iako je današnja građevina rezultat moderne obnove. Crkva je uništena u bombardiranju 1945., a nakon velike kampanje prikupljanja sredstava ponovno je izgrađena te posvećena 2005. godine.
| Foto: 123RF