FOTO 25 europskih otoka koji oduzimaju dah: Među njima su i tri hrvatska dragulja

Europa krije nevjerojatno otočne krajolike - od vulkanskih predjela i divljih atlantskih obala do skrivenih mediteranskih uvala i plaža s kristalno čistim morem. Među 25 upečatljivih europskih destinacija našla se i Hrvatska
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U nastavku pogledajte otoke koje očaravaju svojim izgledom i pričom.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U nastavku pogledajte otoke koje očaravaju svojim izgledom i pričom.
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U nastavku pogledajte otoke koje očaravaju svojim izgledom i pričom.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1. CIPAR.
Jedan od najvećih otoka Sredozemlja poznat je po dugim toplim ljetima, prekrasnim plažama i bogatoj povijesti. Osim kupanja u bistrom moru, posjetitelji mogu istraživati antičke lokalitete, planinska sela i živopisne gradove u kojima se susreću različiti kulturni utjecaji.
| Foto: 123RF
2. WOLIN.
Poljski otok na Baltičkom moru potpuno je drukčija verzija otočnog odmora. Poznat je po dugim pješčanim plažama, zelenim šumama i visokim obalnim liticama, a velik dio njegova prirodnog bogatstva zaštićen je u Nacionalnom parku Wolin.
| Foto: National Parks
3. LANZAROTE.
Ovaj kanarski otok izgleda gotovo kao drugi planet. Njegovim krajolikom dominiraju vulkanski krateri, crna polja lave i neobične stijene, a poseban kontrast stvaraju tradicionalne bijele kućice i plavetnilo Atlantskog oceana.
| Foto: 123RF
4. ISLAND.
Otok vatre i leda jedan je od najdramatičnijih krajolika Europe. Vulkanima, ledenjacima, gejzirima, slapovima, termalnim izvorima i crnim plažama gotovo da nema kraja, pa je putovanje Islandom poput prolaska kroz nekoliko potpuno različitih svjetova.
| Foto: Canva
5. GOZO.
Malteški otok Gozo mirniji je i zeleniji od susjedne Malte. Poznat je po kamenim selima, brežuljcima, uvalama i stoljećima starim građevinama, a posebno odgovara putnicima koji žele osjetiti sporiji mediteranski ritam.
| Foto: 123RF
6. SVETI IVAN NA PUČINI.
Ova malena hrid nedaleko od Rovinja jedan je od najneobičnijih hrvatskih predstavnika. Prepoznatljiva je po svjetioniku iz 19. stoljeća, a područje oko nje poznato je po čistom moru i zanimljivom podmorju.
| Foto: Marko Jurinec/PIXSELL
7. KRETA.
Najveći grčki otok nudi gotovo sve – planine, plaže, povijesne gradove i odličnu gastronomiju. Posjetitelji mogu istraživati ostatke minojske civilizacije, prošetati starim ulicama Chanie ili krenuti kroz impresivnu klisuru Samaria.
| Foto: 123RF
8. GOTLAND.
Najveći švedski otok poznat je po srednjovjekovnom gradu Visbyju, vapnenačkim stijenama i mirnim plažama. Tijekom ljeta jedan je od omiljenih izbora Šveđana za odmor, ali i dalje zadržava karakterističan sjevernjački mir.
| Foto: 123RF
9. RÜGEN.
Najveći njemački otok jedan je od najpoznatijih prirodnih bisera Baltičkog mora. Njegov zaštitni znak su visoke bijele kredne litice, dok obalu krase dugačke pješčane plaže, šume i elegantna turistička mjesta.
| Foto: 123RF
10. KRK.
Jedan od najpoznatijih hrvatskih otoka privlači prekrasnim uvalama, kamenim mjestima, vinogradima i čistim Jadranom. Posebno su poznati Baška sa svojom plažom te Vrbnik, stari gradić smješten na stijeni iznad mora.
| Foto: Matej Kastelic; Matej Kastelic
11. SICILIJA.
Najveći otok Sredozemlja spoj je spektakularne prirode, bogate povijesti i slavne talijanske gastronomije. Nad otokom dominira Etna, jedan od najaktivnijih europskih vulkana, dok gradovi poput Palerma, Catanije i Siracuse čuvaju tragove brojnih civilizacija.
| Foto: 123RF
12. AZORI.
Portugalsko otočje usred Atlantika prepoznatljivo je po nevjerojatno zelenom krajoliku. Vulkanska jezera, termalni izvori, strme obale i prostrani pašnjaci čine Azore jednom od najzanimljivijih destinacija za ljubitelje prirode.
| Foto: Joppi
13. SVALBARD.
Daleko na sjeveru nalazi se arktičko otočje kojim dominiraju ledenjaci, planine i prostrane divljine. Ondje se izmjenjuju ponoćno sunce i duga polarna noć, a Svalbard je poznat i kao područje na kojem žive polarni medvjedi.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
14. ZAKINTOS.
Grčki otok u Jonskom moru poznat je po intenzivno plavom moru, zelenilu i visokim liticama. Njegov najprepoznatljiviji prizor je uvala Navagio s olupinom broda, koja je postala jedna od najpoznatijih fotografskih lokacija u Grčkoj.
| Foto: 123RF
15. BORNHOLM.
Danski otok u Baltičkom moru spaja pješčane plaže, stjenovitu obalu, šume i slikovita ribarska mjesta. Posebno se ističu ruševine srednjovjekovne utvrde Hammershus, jednog od najvažnijih povijesnih lokaliteta na otoku.
| Foto: 123RF
16. TENERIFE.
Najveći Kanarski otok mnogo je više od destinacije za sunčanje i kupanje. Njegovim središtem dominira vulkan Teide, dok se na relativno malom prostoru izmjenjuju vulkanski krajolici, šume, planine i popularna ljetovališta.
| Foto: 123RF
17. COMINO.
Maleni malteški otok najpoznatiji je po Plavoj laguni i njezinoj gotovo nestvarno tirkiznoj vodi. Otok je vrlo slabo naseljen, pa izvan glavne turističke sezone pruža sasvim drukčiji, miran doživljaj Mediterana.
| Foto: 123RF
18. JERSEY.
Najveći od Kanalskih otoka nalazi se nedaleko od francuske obale. Na njemu se isprepliću britanski i francuski utjecaji, dok razvedena obala, utvrde i velike razlike između plime i oseke stvaraju njegov poseban karakter.
| Foto: 123RF
19. BRAČ.
Jedan od najpoznatijih hrvatskih otoka svjetsku je slavu stekao zahvaljujući Zlatnom ratu u Bolu. No Brač nudi i kamena mjesta, maslinike, skrivene uvale te Vidovu goru, najviši vrh jadranskih otoka, s kojeg se pruža spektakularan pogled.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
20. MADEIRA.
Portugalski otok usred Atlantika poznat je po raskošnom zelenilu, blagoj klimi i dramatičnim planinskim prizorima. Popularne su šetnje uz tradicionalne kanale levade, a posjetitelje privlače i visoke litice te šarmantni Funchal.
| Foto: 123RF
21. SKYE.
Škotski otok izgleda kao kulisa nekog fantastičnog filma. Oštri planinski vrhovi, zelene doline, stijene i divlja atlantska obala daju mu mističan izgled, a među najpoznatijim lokacijama je stijena Old Man of Storr.
| Foto: 123RF
22. KORZIKA.
Francuski mediteranski otok uspijeva spojiti visoke planine i prekrasne plaže. Njegova unutrašnjost popularna je među planinarima, dok se uz obalu nižu tirkizne uvale i povijesni gradovi poput Bonifacija, smještenog iznad strmih bijelih litica.
| Foto: 123RF
23. SANTORINI.
Bijele kućice s plavim kupolama i zalasci sunca iznad Egejskog mora postali su zaštitni znak ovog grčkog otoka. Današnji dramatični krajolik rezultat je snažne vulkanske aktivnosti, a posebno su impresivne strme litice koje okružuju kalderu.
| Foto: Canva
24. CAPRI.
Talijanski otok u Napuljskom zaljevu desetljećima je sinonim za mediteranski glamur. Poznat je po stijenama Faraglioni, Plavoj špilji, luksuznim trgovinama, prekrasnim vrtovima i uskim ulicama okruženim bujnom vegetacijom.
| Foto: 123RF
25. MAINLAND, ORKNEY.
Najveći otok škotskog otočja Orkney posebno je zanimljiv ljubiteljima povijesti. Ondje se nalaze iznimno dobro očuvani neolitički lokaliteti, drevna naselja i monumentalni kameni krugovi koji svjedoče o životu prije nekoliko tisuća godina.
| Foto: 123RF