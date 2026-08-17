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JESTE LI IH POSJETILI?

FOTO 25 europskih otoka koji oduzimaju dah: Među njima su i tri hrvatska dragulja

Europa krije nevjerojatno otočne krajolike - od vulkanskih predjela i divljih atlantskih obala do skrivenih mediteranskih uvala i plaža s kristalno čistim morem. Među 25 upečatljivih europskih destinacija našla se i Hrvatska
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Olujna bura i jutro na plaži Zlatni rat
U nastavku pogledajte otoke koje očaravaju svojim izgledom i pričom. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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U nastavku pogledajte otoke koje očaravaju svojim izgledom i pričom. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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