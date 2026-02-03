FOTO 30 najzdravijih zimskih namirnica za imunitet i energiju

Zima donosi širok izbor sezonskog povrća i voća punog hranjivih tvari koje pomažu da ostanete zdravi i puni energije tijekom hladnijih mjeseci. Od šarenog korjenastog povrća do slatkog i kiselkastog voća, ove zimske delicije ne samo da osiguravaju važne vitamine i minerale, već i obogaćuju jela bogatim okusima. Bilo da jedete sezonski ili tražite najsvježije zimsko voće i povrće na tržnici, ove namirnice garantiraju vrhunski okus i maksimalnu korist za zdravlje
1. Cikla.
Bogata vlaknima, folatom i antioksidansima. Potiče zdravlje srca i izdržljivost. Priprema: pečena, kuhana na pari ili sirova u salatama.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. Kelj pupčar.
Izgledom nalikuje malim glavicama kupusa. Bogat vitaminom K, vlaknima i antioksidansima. Ukusan prilog u zimskim jelima.
| Foto: Marijan Sušenj/Pixsell
3. Butternut tikva.
Bogata vlaknima i beta-karotenom, koji se pretvara u vitamin A. Vitamin A važan za zdravlje očiju, imunološki sustav i opće zdravlje. Priprema: pečena, pasirana ili u juhama.
| Foto: nadiasphoto
4. Cvjetača.
Dolazi u bijeloj, zelenoj ili ljubičastoj varijanti. Bogata spojevima za zdravlje srca i holinom za pamćenje. Priprema: pečena, kuhana na pari ili kao niskougljikohidratna zamjena za rižu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. Mrkva.
Bogata vlaknima, beta-karotenom i zaštitnim spojevima. Može pomoći zdravlju srca smanjenjem kolesterola.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. Celer korijen.
Bogat vlaknima za zdravlje probave i ima visok sadržaj vitamina C za jačanje imuniteta, zdravlje kože i zacjeljivanje rana.
| Foto: 3 14:07:05
7. Celer.
Bogat antioksidansima, s više od osam zaštitnih spojeva po stabljici. Potencijalno poboljšava zdravlje srca i smanjuje dugoročni rizik od bolesti.
| Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell
8. Kelj.
Listnato povrće bogato hranjivim tvarima. Sadrži spojeve koji čuvaju srce i potencijalno djeluju kao prirodni antidepresivi. Priprema: sirov, pirjan ili u salatama.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. Artičoka.
Bogata kalijem i inulinom. Podržava metabolizam i zdravu razinu krvnog tlaka. Priprema: pečena, pirjana ili u juhama.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
10. Hren.
Poznat po svojstvima jačanja imuniteta. Daje pikantan okus jelima. Priprema: naribajte svjež preko mesa ili dodajte u umake.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. Brusnice.
Bogate antioksidansima.
Mogu pomoći u prevenciji urinarnih infekcija, podržavaju zdravlje srca i pomažu kod želučanih čireva. Priprema: dodajte svježe u smoothieje ili pripremite kiselkast umak.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. Cikorija.
Sadrži polifenole, biljne spojeve koji djeluju zaštitno i služe kao prebiotici.
Pomaže rastu korisnih bakterija u crijevima.
Priprema: sirova u salatama ili pirjana na maslinovom ulju.
| Foto: DREAMSTIME
13. Kesten.
Slatkog okusa i niskog udjela masnoća, razlikuju se od drugih orašastih plodova.
Bogati luteinom, zeaksantinom i antioksidansima poput galne kiseline. Podržavaju zdravlje očiju i srca.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
14. Kruške.
Bogate vlaknima, vitaminom C i antioksidansima.
Podržavaju zdravlje srca i probave.
| Foto: Marko Mrkonjić/Pixsell
15. Peršin.
Bogat vlaknima koja podržavaju probavu i zdravlje crijeva.
Može pomoći kod refluksa i divertikulitisa.
Priprema: pečen, pire ili u juhama.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
16. Gljive.
Zimska sezona gljiva pruža prirodan izvor vitamina D.
Vitamin D važan za zdravlje kostiju i imunološki sustav.
Priprema: pirjane, pečene ili u juhama, varivima i salatama.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
17. Poriluk.
Bogat esencijalnim nutrijentima, uključujući vitamine A, C i K.
Sadrži antioksidanse poput kaempferola, koji može smanjiti rizik od srčanih udara.
Priprema: pirjan, pečen ili u juhama.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
18. Krumpir.
Dugotrajna zimska namirnica bogata vlaknima, vitaminom C, B vitaminima i kalijem.
Podržava zdravu razinu krvnog tlaka i funkciju živaca.
Priprema: pečen, pečen u pećnici ili pire.
| Foto: Canva
19. Nar.
Bogat antioksidansima koji mogu štititi stanice od oštećenja. Redovita konzumacija može podržati zdravlje srca i smanjiti upale.
Priprema: sjemenke se jedu sirove u jogurtu ili salatama.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
20. Slatki krumpir.
Bogat karotenoidima koji se u tijelu pretvaraju u vitamin A.
Podržava imunitet, zdravlje očiju i probavu.
Priprema: pečen, pire ili u juhama.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
21. Špinat.
Lisnato povrće bogato hranjivim tvarima.
Bogat vitaminima C i E, željezom, kalcijem i antioksidansima.
Podržava imunitet i opće zdravlje.
Priprema: sirov u salatama ili kuhan u jelima.
| Foto: Freepik
22. Crveni kupus.
Bogat vlaknima, vitaminom C i antioksidansima.
Podržava probavu i imunitet.
Priprema: sirov u salatama ili kuhan kao prilog.
| Foto: Copyrighted
23. Koleraba.
Povrće otporno na mraz, slatkog okusa, bogato vitaminom C.
Idealno za variva i dugotrajno skladištenje.
| Foto: 123RF
24. Repa.
Bogata glukozinolatima i luteinom, što podržava zdravlje očiju.
Priprema: pečena, pire ili u varivima.
| Foto: DREAMSTIME
25. Mandarine.
Zimski citrus bogat vitaminima A, C i B6.
Biljni spojevi podržavaju zdravlje mozga i mogu smanjiti rizik od dijabetesa i bolesti srca.
| Foto: Photos
26. Blitva.
Lisnato povrće bogato hranjivim tvarima.
Bogata vitaminom K, magnezijem i vitaminom C.
Podržava zdravlje kostiju i može smanjiti rizik od prijeloma.
| Foto: DREAMSTIME
27. Orah.
Bogati omega-3 masnim kiselinama i polifenolima.
Podržavaju zdravlje mozga i raspoloženje.
Sadrže vitamin E koji može pomoći u smanjenju kognitivnog pada.
Priprema: uživajte kao međuobrok ili u salatama.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
28. Luk. Fermentirani luk bogat antioksidansima i spojevima sumpora.
Podržava imunitet, zdravlje srca i detoksikaciju.
Priprema: kao začin u jelima, umacima ili salatama.
| Foto: pinterest
29. Brokula.
Bogata vitaminima C i K, folatom i vlaknima.
Podržava zdravlje srca, imunitet i zdravlje kostiju.
Priprema: kuhana na pari, pečena ili u juhama.
| Foto: Canva
30. Rotkvica.
Bogata glukozinolatima i vitaminom C.
Podržava detoksikaciju jetre i probavu.
Priprema: naribana u salatama ili pečena u pećnici.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA