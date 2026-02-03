Obavijesti

Galerija

Komentari 3
VOĆE I POVRĆE

FOTO 30 najzdravijih zimskih namirnica za imunitet i energiju

Zima donosi širok izbor sezonskog povrća i voća punog hranjivih tvari koje pomažu da ostanete zdravi i puni energije tijekom hladnijih mjeseci. Od šarenog korjenastog povrća do slatkog i kiselkastog voća, ove zimske delicije ne samo da osiguravaju važne vitamine i minerale, već i obogaćuju jela bogatim okusima. Bilo da jedete sezonski ili tražite najsvježije zimsko voće i povrće na tržnici, ove namirnice garantiraju vrhunski okus i maksimalnu korist za zdravlje
FOTO 30 najzdravijih zimskih namirnica za imunitet i energiju
1. Cikla. Bogata vlaknima, folatom i antioksidansima. Potiče zdravlje srca i izdržljivost. Priprema: pečena, kuhana na pari ili sirova u salatama. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1/31
1. Cikla. Bogata vlaknima, folatom i antioksidansima. Potiče zdravlje srca i izdržljivost. Priprema: pečena, kuhana na pari ili sirova u salatama. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026