Po krvnoj slici tijelo mi je u stanju djevojčice od 10 godina, to je ‘dokaz’ da moj ‘ice bath therapy’ radi, kaže nam ova žena koja je većinu života provela u Australiji gdje je hodala i po užarenom pijesku
ČAK I NA -10! PLUS+
Sandra iz Zagreba se kupa u ledenoj vodi svaki dan: 'Liječnici mi kažu da sam kao djevojčica!'
Čitanje članka: 5 min
Prednosti ledenih kupki su izvanredne, i to će vam potvrditi svatko onaj tko se barem jednom odlučio ubaciti u kadicu punu leda - od naleta endorfina, povećanja norepinefrina, neurotransmitera koji poboljšavaju raspoloženje, pa sve do smanjenja bolova u mišićima i zglobovima, smirenosti uma i tijela i - usklađenosti. Nakon regeneracije tijela jasniji je mentalni fokus, a stručnjaci kažu da može ublažiti i simptome depresije - čak i nakon samo jednog kupanja.
