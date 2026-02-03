Obavijesti

Sandra iz Zagreba se kupa u ledenoj vodi svaki dan: 'Liječnici mi kažu da sam kao djevojčica!'

Piše Ana Vukašinović,
Sandra iz Zagreba se kupa u ledenoj vodi svaki dan: 'Liječnici mi kažu da sam kao djevojčica!'
Po krvnoj slici tijelo mi je u stanju djevojčice od 10 godina, to je ‘dokaz’ da moj ‘ice bath therapy’ radi, kaže nam ova žena koja je većinu života provela u Australiji gdje je hodala i po užarenom pijesku

Prednosti ledenih kupki su izvanredne, i to će vam potvrditi svatko onaj tko se barem jednom odlučio ubaciti u kadicu punu leda - od naleta endorfina, povećanja norepinefrina, neurotransmitera koji poboljšavaju raspoloženje, pa sve do smanjenja bolova u mišićima i zglobovima, smirenosti uma i tijela i - usklađenosti. Nakon regeneracije tijela jasniji je mentalni fokus, a stručnjaci kažu da može ublažiti i simptome depresije - čak i nakon samo jednog kupanja.

Inteligencija je sposobnost zaključivanja, rješavanja problema i učenja iz iskustva. Slabije razvijeni temelji mogu se vidjeti kroz ponavljajuća ponašanja. Ipak, ovo nije dijagnoza, a na funkcioniranje utječu stres, obrazovanje i mentalno zdravlje
Često se kaže da neki ljudi 'procvjetaju' još u srednjoj školi, a da im popularnost nakon toga brzo splasne. No za druge, najbolji dani dolaze tek nakon što zatvore školska vrata i zakorače u 'stvarni' svijet. Upravo to dogodilo se Poppy Olive
Pročitajte dnevni horoskop za utorak 3. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

