FOTO: Advent stiže! Kućice se postavljaju Strossu, ledeni park niče na Tomislavcu...

Postavljanje ledenog parka na Tomislavcu označilo je početak blagdanskih priprema u središtu Zagreba, dok se na Strossmayerovom trgu postavljaju kućice
Jedan od najomiljenijih zagrebačkih adventskih punktova – Zrinjevac – ovih je dana pretvoren u veliko gradilište blagdanske čarolije. Radnici užurbano postavljaju konstrukcije za ledeni park, dok se uz rub aleje već nižu adventske kućice koje će uskoro ispuniti park mirisima blagdanskih specijaliteta, toplim napicima i rukotvorinama domaćih proizvođača. Strossmayerov trg ovih je dana ponovno postao središte priprema za jedno od najposjećenijih razdoblja u godini. Radnici su započeli s postavljanjem adventskih kućica.
Foto: Marko Lukunic/Pixsell/canva
|
Foto: Marko Lukunic/Pixsell/canva
Foto: Marko Lukunic/Pixsell/canva
Zrinjevac će i ove godine biti središte zimskih događanja, a pripreme su krenule ranije nego prethodnih sezona kako bi sve bilo spremno za otvorenje Adventa. Trenutačno se postavljaju podloge za ledenu površinu, rasvjetne instalacije te drvene kućice koje su već postale zaštitni znak zagrebačkog prosinca.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Građani koji svakodnevno prolaze kroz park s uzbuđenjem promatraju kako poznati prostor dobiva svoj blagdanski sjaj. Mnogi već sada fotografiraju prve detalje postavljanja, dok organizatori najavljuju još bogatiji program nego prijašnjih godina.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Kako pripreme napreduju iz dana u dan, jasno je da će Zrinjevac i ove zime biti jedno od najposjećenijih zagrebačkih odredišta, a Ledeni park ponovno glavna atrakcija za sve generacije.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Organizatori najavljuju da će na Strossmayerovom trgu program uključivati niz kulturnih i zabavnih događanja, a posebna pažnja bit će posvećena vizualnom dojmu trga kako bi se zadržao njegov elegantan, povijesni karakter.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Drvene kućice, rasvjetne instalacije i elementi blagdanskog uređenja polako oblikuju prepoznatljiv zimski ambijent trga, koji će i ove godine biti jedno od ključnih adventskih okupljališta.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
