BLAGDANSKA ČAROLIJA

FOTO: Advent stiže! Kućice se postavljaju Strossu, ledeni park niče na Tomislavcu...

Postavljanje ledenog parka na Tomislavcu označilo je početak blagdanskih priprema u središtu Zagreba, dok se na Strossmayerovom trgu postavljaju kućice
FOTO: Advent stiže! Kućice se postavljaju Strossu, ledeni park niče na Tomislavcu...
Jedan od najomiljenijih zagrebačkih adventskih punktova – Zrinjevac – ovih je dana pretvoren u veliko gradilište blagdanske čarolije. Radnici užurbano postavljaju konstrukcije za ledeni park, dok se uz rub aleje već nižu adventske kućice koje će uskoro ispuniti park mirisima blagdanskih specijaliteta, toplim napicima i rukotvorinama domaćih proizvođača. Strossmayerov trg ovih je dana ponovno postao središte priprema za jedno od najposjećenijih razdoblja u godini. Radnici su započeli s postavljanjem adventskih kućica. | Foto: Marko Lukunic/Pixsell/canva
