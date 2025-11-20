FOTO: Advent stiže! Kućice se postavljaju Strossu, ledeni park niče na Tomislavcu...

Jedan od najomiljenijih zagrebačkih adventskih punktova – Zrinjevac – ovih je dana pretvoren u veliko gradilište blagdanske čarolije. Radnici užurbano postavljaju konstrukcije za ledeni park, dok se uz rub aleje već nižu adventske kućice koje će uskoro ispuniti park mirisima blagdanskih specijaliteta, toplim napicima i rukotvorinama domaćih proizvođača. Strossmayerov trg ovih je dana ponovno postao središte priprema za jedno od najposjećenijih razdoblja u godini. Radnici su započeli s postavljanjem adventskih kućica. | Foto: Marko Lukunic/Pixsell/canva