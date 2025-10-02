KOLEKCIJA ZA 2026.
FOTO Ako je suditi po Pariškom tjednu mode, iduće godine ćemo oblačiti i 'vreće' za smeće
Pariški tjedan mode za 2026. bio je u znaku glamura, inovacije i velikih očekivanja. Svjetska prijestolnica mode još jednom je okupila vodeće dizajnere, slavne osobe, modne urednike i trendsetere kako bi predstavila viziju stila za nadolazeće sezone
Na revijama se mogao vidjeti spoje tradicije i modernosti, a fokus je stavljen na održivost, nove tehnologije i redefiniranje luksuza
| Foto: Gonzalo Fuentes
U nastavku pogledajte kakve sve modne kreacije su se našle na pariškom tjednu mode. Oskudnih komada gotovo da i nema, sve je više manje elegantno, a dok su neke haljine glomazne i ekstremno upadljive, druge kreacije izgledaju poput vreća za smeće.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Gabriela Hearst i njena kolekcija za proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
Dior kolekcija za proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
Stella McCartney kolekcija za proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
Louis Vuitton kolekcija za proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
Yves Saint Laurent kolekcija za proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
Weinsanto kolekcija za proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier
| Foto: Benoit Tessier