FOTO Ako je suditi po Pariškom tjednu mode, iduće godine ćemo oblačiti i 'vreće' za smeće

Pariški tjedan mode za 2026. bio je u znaku glamura, inovacije i velikih očekivanja. Svjetska prijestolnica mode još jednom je okupila vodeće dizajnere, slavne osobe, modne urednike i trendsetere kako bi predstavila viziju stila za nadolazeće sezone
Gabriela Hearst Womenswear Spring/Summer 2026 collection during Paris Fashion Week
Na revijama se mogao vidjeti spoje tradicije i modernosti, a fokus je stavljen na održivost, nove tehnologije i redefiniranje luksuza | Foto: Gonzalo Fuentes
