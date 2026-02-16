FOTO Anđeosko lice! Evo zašto se ova ljepotica nalazi na listi najzgodnijih modela na svijetu

Imaan Hammam je nizozemska manekenka marokansko-egipatskog podrijetla čija ljepota spaja eleganciju, snagu i prirodni seksepil. U modnoj industriji se brzo nametnula, pa je tako nosila i reviju Victoria's secreta
Imaan Hammam je nizozemska manekenka marokansko-egipatskog podrijetla čija pojava odmah privlači pažnju. Njezina ljepota nije samo vizualna, već duboko povezana s identitetom i samosviješću. Upravo ta kombinacija daje joj posebnu težinu u modnom svijetu.
| Foto: imaanhammam/Instagram
Imaan Hammam je nizozemska manekenka marokansko-egipatskog podrijetla čija pojava odmah privlači pažnju. Njezina ljepota nije samo vizualna, već duboko povezana s identitetom i samosviješću. Upravo ta kombinacija daje joj posebnu težinu u modnom svijetu. |
Foto: imaanhammam/Instagram
Imaan Hammam je nizozemska manekenka marokansko-egipatskog podrijetla čija pojava odmah privlači pažnju. Njezina ljepota nije samo vizualna, već duboko povezana s identitetom i samosviješću. Upravo ta kombinacija daje joj posebnu težinu u modnom svijetu.
| Foto: imaanhammam/Instagram
U modnu industriju ušla je vrlo mlada, ali je brzo pokazala zrelost i sigurnost pred kamerom i na pisti. Njezin hod, držanje i pogled odaju potpunu kontrolu nad vlastitim tijelom. Seksipil se kod nje ne nameće, nego prirodno proizlazi iz prisutnosti.
| Foto: imaanhammam/Instagram
Njezina privlačnost leži u spoju nježnosti i snage, egzotike i jednostavnosti. Ima lice koje može biti istovremeno nježno i moćno, ovisno o kontekstu. To je čini izuzetno prilagodljivom, ali i nezaboravnom.
| Foto: imaanhammam/Instagram
Na pisti djeluje hladno elegantno, gotovo distancirano, što dodatno pojačava senzualni naboj. Ne treba pretjerane pokrete ni izraze da bi ostavila snažan dojam. Upravo suzdržanost čini njezin seksipil sofisticiranim.
| Foto: imaanhammam/Instagram
Na Instagramu njeguje estetiku koja spaja modu, umjetnost i intimne trenutke. Fotografije često naglašavaju prirodnu kožu, tijelo u pokretu i mirne, ali prodorne poglede. Privlačnost proizlazi iz atmosfere, a ne iz otvorene provokacije.
| Foto: imaanhammam/Instagram
Imaan otvoreno prihvaća svoje kulturno naslijeđe i koristi ga kao izvor snage i inspiracije. Time njezina pojava dobiva dodatnu dubinu i autentičnost. Seksipil se ovdje veže uz identitet, a ne samo uz izgled.
| Foto: imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram
Foto imaanhammam/Instagram