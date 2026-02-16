Obavijesti

MAROKANSKA LJEPOTA

FOTO Anđeosko lice! Evo zašto se ova ljepotica nalazi na listi najzgodnijih modela na svijetu

Imaan Hammam je nizozemska manekenka marokansko-egipatskog podrijetla čija ljepota spaja eleganciju, snagu i prirodni seksepil. U modnoj industriji se brzo nametnula, pa je tako nosila i reviju Victoria's secreta
FOTO Anđeosko lice! Evo zašto se ova ljepotica nalazi na listi najzgodnijih modela na svijetu
Imaan Hammam je nizozemska manekenka marokansko-egipatskog podrijetla čija pojava odmah privlači pažnju. Njezina ljepota nije samo vizualna, već duboko povezana s identitetom i samosviješću. Upravo ta kombinacija daje joj posebnu težinu u modnom svijetu. | Foto: imaanhammam/Instagram
