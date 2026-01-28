FOTO Ovo ćemo nositi na ljeto? Neke kreacije su vrlo prozirne, a neke sliče na čistač za prašinu...

Haute Couture Week ponovno je potvrdio zašto je Pariz svjetski centar vrhunske mode. Tjedan dana spektakularnih revija na kojima su najuglednije modne kuće prikazale svoje prvo proljetno-ljetne kolekcije za 2026.
Giorgio Armani Privé na pariškom Haute Couture Weeku ponovno je pokazao zašto je simbol talijanskog luksuza i preciznog krojenja, ali ovaj put kroz suvremeniju i ženstveniju perspektivu.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Foto: Sarah Meyssonnier
| Foto: Sarah Meyssonnier
Kolekciju potpisuje Silvana Armani, koja je - nakon smrti svog ujaka Giorgia Armanija - preuzela vodstvo kuće i donijela svježi, ali istovremeno posve prepoznatljivi potpis haute couture estetike.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Umjesto tradicionalno teških i spektakularnih kreacija, Armani Privé za proljeće/ljeto 2026. istaknuo je lakše, fluidne linije i sofisticiranu eleganciju - s naglaskom na prozračnim i prozirnim materijalima, nježnim paletama boja (poput celadon zelene i nježnih rumenih tonova) i minimalnim dodatcima.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Linije su bile čišće i suptilnije, s fokusom na svakodnevnoj nosivosti kroz couture izrađene komade koji odišu profinjenošću, a ne samo ekstravagancijom.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Neki od istaknutih modela uključivali su lepršave široke hlače u kombinaciji s organskim bluzama i prozirnim detaljima te večernje haljine s finim krištalnim ukrasima koji su dodavali dašak glamura bez pretjerivanja.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Armani kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Među najiščekivanijim događajima bio je Chanelov show u veličanstvenom Grand Palaisu, gdje je kreativni direktor Matthieu Blazy predstavio svoju prvu couture kolekciju za kuću inspiriranu prirodom i slobodom.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Revija je bila poput bajke — pistom su dominirale pastelne gljive i ružičaste vrbe, dok su modeli nosili eterične haljine s izvezenim motivima gljiva i ptica, simbolizirajući transformaciju i lepršavost.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Chanel kolekcija proljeće/ljeto 2026.
| Foto: Benoit Tessier
