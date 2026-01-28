Obavijesti

Haute Couture proljeće/ljeto

FOTO Ovo ćemo nositi na ljeto? Neke kreacije su vrlo prozirne, a neke sliče na čistač za prašinu...

Haute Couture Week ponovno je potvrdio zašto je Pariz svjetski centar vrhunske mode. Tjedan dana spektakularnih revija na kojima su najuglednije modne kuće prikazale svoje prvo proljetno-ljetne kolekcije za 2026.
Giorgio Armani Prive Haute Couture Spring/Summer 2026 in Paris
Giorgio Armani Privé na pariškom Haute Couture Weeku ponovno je pokazao zašto je simbol talijanskog luksuza i preciznog krojenja, ali ovaj put kroz suvremeniju i ženstveniju perspektivu. | Foto: Sarah Meyssonnier
