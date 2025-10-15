Obavijesti

HRABRI MOMCI

FOTO Australski vatrogasci opet pokazali mišiće za spas životinja

Kalendar 'Australian Firefighters Calendar 2026' donosi čak pet različitih izdanja: sa psima, mačkama, konjima, raznim životinjama i herojsko izdanje
Heroji u uniformi ponovno su skinuli košulje i to za dobar cilj. Australski vatrogasci, poznati po svom humanitarnom kalendaru, već 33. godinu zaredom poziraju s preslatkim životinjama, prikupljajući sredstva za spašavanje divljih životinja, pomoć obiteljima djece oboljele od raka te psihološku podršku hitnim službama.
