FOTO Australski vatrogasci opet pokazali mišiće za spas životinja

Kalendar 'Australian Firefighters Calendar 2026' donosi čak pet različitih izdanja: sa psima, mačkama, konjima, raznim životinjama i herojsko izdanje
Heroji u uniformi ponovno su skinuli košulje i to za dobar cilj. Australski vatrogasci, poznati po svom humanitarnom kalendaru, već 33. godinu zaredom poziraju s preslatkim životinjama, prikupljajući sredstva za spašavanje divljih životinja, pomoć obiteljima djece oboljele od raka te psihološku podršku hitnim službama.
Na fotografijama se izmjenjuju prizori koji tope srca: pahuljasto alpakino krzno u snažnim rukama vatrogasca, sićušno pače na dlanovima, koala koja se grčevito drži za mišićavu prsa svog spasitelja.
Fotografije su istodobno dirljive i razigrane, podsjetnik na ljudskost iza uniformi i na važnost suosjećanja, kako prema ljudima, tako i prema životinjama.
Organizatori ističu da su australski vatrogasci do sada prikupili više od 3,5 milijuna dolara za različite humanitarne projekte.
Posebno emotivan detalj: mnoge od životinja koje se pojavljuju u kalendaru spašene su upravo zahvaljujući ovim muškarcima.