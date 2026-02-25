FOTO Auto rute kroz Europu koje oduzimaju dah - i mi smo na listi

Iako Amerika slovi kao dom cestovnih putovanja, Europa oduševljava promjenjivim i zapanjujućim krajolicima. Svaki zavoj donosi novi pogled, a ovih 10 ruta savršeno će probuditi vašu želju za putovanjem
U nastavku pogledajte najbolja europska putovanja autom.
| Foto: PROFIMEDIA
U nastavku pogledajte najbolja europska putovanja autom. |
Foto: PROFIMEDIA
U nastavku pogledajte najbolja europska putovanja autom.
| Foto: PROFIMEDIA
ISLAND - JUŽNA OBALA, RUTA 1 Ova ruta nudi jedinstveno iskustvo vožnje kroz dramatične, gotovo vanzemaljske krajolike. Prolazi se pokraj ikoničnih vodopada i ledenjačkih plaža koje stvaraju prizore vrijedne fotografija. Crna pijeska Reynisfjare i sjaj ledenih blokova na Diamond Beachu daju osjećaj magije. Putovanje traje cijeli dan, ali svaki zaustavljeni trenutak donosi nevjerojatne prizore prirode. Idealno je za ljubitelje prirode i avanturiste koji žele osjetiti moć islandskog krajolika.
| Foto: acer
NORVEŠKA - LYSEBOTN DO SIRDALA Ovo je kratka, ali spektakularna vožnja s dramatičnim liticama i panoramama fjorda. Serpentine i tunel Lysebotn čine vožnju uzbudljivom i adrenalinskom. Vidikovac Oygardstol pruža zapanjujući pogled na Sirdal plato. Krajolik izgleda gotovo mjesečevo, što iskustvo čini nezaboravnim. Putovanje je idealno za one koji žele kombinaciju avanture i netaknute prirode.
| Foto: PROFIMEDIA
IRSKA - RING OF KERRY I GAP OF DUNLOE Ovaj krug pruža poetsku i mističnu sliku Irske, s planinskim prolazima i zelenim dolinama. Gap of Dunloe i Skellig Michael dodaju osjećaj otkrivanja skrivenih ljepota. Pogledi s Ladies View i Moll’s Gap su spektakularni i idealni za fotografije. Putovanje kombinira prirodne ljepote, šarm malih sela i kulturne atrakcije. Savršeno je za one koji žele doživjeti Irski krajolik u njegovom najromantičnijem obliku.
| Foto: PROFIMEDIA
FRANCUSKA - ROUTE DES GRANDES ALPES Ova ruta pruža osjećaj vožnje među oblacima i panoramske poglede na Alpe. Legendarni visoki prijevoji i mogućnost vidjeti Mont Blanc stvaraju nezaboravne trenutke. Cesta je savršena za one koji vole planinske izazove i spektakularne pejzaže. Svaki dio rute nudi jedinstvenu vizualnu poslasticu i priliku za istraživanje. Idealna je za avanturiste i ljubitelje prirode.
| Foto: GRAZIA BERTANO
SLOVENIJA - VRŠIČ PASS Vršič Pass nudi bajkovite doline i dramatične planinske vrhove. Povijesna drvena kapela i 50 zavojitih serpentina čine vožnju i emocionalno i vizualno zanimljivom. Pogledi na planine i rijeku Soču ostavljaju snažan dojam. Putovanje je kratko, ali vrlo intenzivno i slikovito. Idealan je izbor za ljubitelje planina i adrenalinskih cesta.
| Foto: Tomaz Kunst
ŠKOTSKA - NORTH COAST 500 Ova ruta je epsko škotsko iskustvo s dvorcima, špiljama i dramatičnim planinskim prolazima. Pruža raznolike krajolike, od obale do planina, te priliku za istraživanje skrivenih mjesta. Applecross Pass i Kylesku Bridge nude spektakularne panorame. Putovanje traje nekoliko dana, omogućujući potpuni doživljaj škotske divlje prirode. Savršeno za avanturiste i ljubitelje fotografije.
| Foto: PROFIMEDIA
ITALIJA - AMALFI COAST DRIVE Amalfi obala nudi filmski ugođaj s pastelno obojenim kućama i tirkiznim uvalama. Positano i Fiordo di Furore daju nezaboravne prizore. Cesta je sama po sebi atrakcija, s vijugavim zavojima i tunelima uz more. Putovanje kombinira prirodnu ljepotu i šarm mediteranskih sela. Idealno za one koji žele romantičnu i slikovitu vožnju.
| Foto: PROFIMEDIA
HRVATSKA - JADRANSKA MAGISTRALA Ova ruta oduzima dah raznolikošću otoka, plaža i planinskih krajolika. Brela i Makarska rivijera nude kristalno čistu vodu i pješčane uvale. Vožnja pruža pogled na netaknutu obalu i impresivne viadukte. Putovanje je dovoljno dugo da se u potpunosti doživi ljepota hrvatske obale. Savršeno je za one koji žele kombinaciju mora, prirode i opuštanja.
| Foto: PROFIMEDIA
AUSTRIJA - GROSSGLOCKNER HIGH ALPINE ROAD Ova planinska cesta pruža spektakularan pogled na austrijske Alpe i najviši vrh Grossglockner. Fuscher Törl i Kaiser-Franz-Josefs-Höhe nude nezaboravne panorame. Vožnja kroz tunel Hochtor i doline čini iskustvo dramatičnim i filmskim. Idealna je za ljubitelje planina i adrenalinskih vožnji. Putovanje kombinira prirodne ljepote i tehnički izazov ceste.
| Foto: SASIWIMOL K.
RUMUNJSKA - TRANSFĂGĂRĂȘAN HIGHWAY Transfăgărășan je poznat kao jedna od najboljih cesta za vožnju na svijetu. Pogledi na planine i Vidraru branu ostavljaju snažan dojam. Serpentine do Bâlea jezera čine vožnju uzbudljivom i vizualno impresivnom. Idealna je za avanturiste i fotografe prirode. Putovanje kombinira adrenalinski doživljaj i spektakularne krajolike.
| Foto: PROFIMEDIA