Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POSJETITE BJELOVAR!

FOTO Baka i Djed Mraz na Adventu u Bjelovaru donose osmijehe svim naraštajima

Bjelovar je ovog prosinca oživio u blagdanskom ruhu u manifestaciji Advent u Bjelovaru, koja donosi bogat program za sve generacije. Posebno veselje posjetiteljima donose Djed Mraz i Baka Mraz
Bjelovar: Baka i Djed Mraz na bjelovarskom adventu uveseljavaju sve naraštaje
Glavni gradski trg i okolne ulice tijekom dana i večeri vrve glazbom, mirisima blagdanskih delicija i brojnim zabavnim sadržajima za sve generacije. Uz tradicionalne adventske kućice, ponudu toplih napitaka i domaćih proizvoda, organizatori su posebnu pažnju posvetili obiteljskim programima, koji su već prvog dana privukli velik broj posjetitelja. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/15
Glavni gradski trg i okolne ulice tijekom dana i večeri vrve glazbom, mirisima blagdanskih delicija i brojnim zabavnim sadržajima za sve generacije. Uz tradicionalne adventske kućice, ponudu toplih napitaka i domaćih proizvoda, organizatori su posebnu pažnju posvetili obiteljskim programima, koji su već prvog dana privukli velik broj posjetitelja. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025