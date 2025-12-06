FOTO Baka i Djed Mraz na Adventu u Bjelovaru donose osmijehe svim naraštajima

Bjelovar je ovog prosinca oživio u blagdanskom ruhu u manifestaciji Advent u Bjelovaru, koja donosi bogat program za sve generacije. Posebno veselje posjetiteljima donose Djed Mraz i Baka Mraz
Glavni gradski trg i okolne ulice tijekom dana i večeri vrve glazbom, mirisima blagdanskih delicija i brojnim zabavnim sadržajima za sve generacije. Uz tradicionalne adventske kućice, ponudu toplih napitaka i domaćih proizvoda, organizatori su posebnu pažnju posvetili obiteljskim programima, koji su već prvog dana privukli velik broj posjetitelja.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
|
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Vikendima tako ulicama Bjelovara šetaju Djed Mraz i Baka Mraz, koji u prijepodnevnim i poslijepodnevnim terminima dočekuju najmlađe, ali i rado stanu pred kameru svakome tko ih poželi pozdraviti.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Najveće oduševljenje izaziva njihova poslastica - slatkiši koje dijele djeci, ali i odraslima, unoseći dašak radosti i topline u hladne prosinačke dane.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
