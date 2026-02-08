Obavijesti

LUDILO I ZABAVA!

FOTO Balinjeri preuzeli grad: U Opatiji održana utrka godine

Opatija je ponovno postala najbrža i najveselija pozornica na Kvarneru zahvaljujući tradicionalnoj utrci karetima - Balinjeradi, jedinstvenom događaju koji iz godine u godinu privlači brojne sudionike i gledatelje željne dobre zabave
Održana tradicionalna 46. Balinjerada u Opatiji
Glavna gradska prometnica pretvorila se u pravu fašničku stazu niz koju su se spuštala raznolika, maštovita i često vrlo originalna vozila na balinjerima – od klasičnih karetina do pravih malih pokretnih umjetničkih djela. Uz brzinu i spretnost, jednako su se bodovali kreativnost, kostimi i smisao za humor, pa smijeha i navijanja nije nedostajalo. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
