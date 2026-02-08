FOTO Balinjeri preuzeli grad: U Opatiji održana utrka godine

Opatija je ponovno postala najbrža i najveselija pozornica na Kvarneru zahvaljujući tradicionalnoj utrci karetima - Balinjeradi, jedinstvenom događaju koji iz godine u godinu privlači brojne sudionike i gledatelje željne dobre zabave
Glavna gradska prometnica pretvorila se u pravu fašničku stazu niz koju su se spuštala raznolika, maštovita i često vrlo originalna vozila na balinjerima – od klasičnih karetina do pravih malih pokretnih umjetničkih djela. Uz brzinu i spretnost, jednako su se bodovali kreativnost, kostimi i smisao za humor, pa smijeha i navijanja nije nedostajalo.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
|
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Posebnu čar Balinjeradi dali su brojni sudionici u šarenim maskama, dok su tisuće posjetitelja uzduž staze glasno bodrile svoje favorite, uživajući u pravom fašničkom spektaklu. Padovi su bili bezazleni, ali aplauzi gromoglasni, a dobra atmosfera pratila je svaku vožnju.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Balinjerada je još jednom potvrdila status jednog od najprepoznatljivijih i najzabavnijih događaja opatijskog fašnika, spajajući tradiciju, sport, maštu i dobru zabavu. Opatija je obasjalo mnoštvo smijeha i pozitivne energije, najavljujući još jedan nezaboravan fašnički tjedan.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
