FOTO Balinjeri preuzeli grad: U Opatiji održana utrka godine

Glavna gradska prometnica pretvorila se u pravu fašničku stazu niz koju su se spuštala raznolika, maštovita i često vrlo originalna vozila na balinjerima – od klasičnih karetina do pravih malih pokretnih umjetničkih djela. Uz brzinu i spretnost, jednako su se bodovali kreativnost, kostimi i smisao za humor, pa smijeha i navijanja nije nedostajalo. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL