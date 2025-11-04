FOTO Bez botoksa, filera ili face-lifta! 'Padnu u nesvijest kad im kažem da imam 52 godine'

Poznata australska voditeljica izbjegava kavu i svaki dan započinje jutarnjom šetnjom, te zdravim doručkom. Vježba pet puta tjedno i unatoč stresnom novinarskom poslu totalno je posvećena wellnessu...
U pedesetima, Andi Lew (52) iz Sydneya, izgleda kao da je u tridesetima - i to bez ikakvih estetskih zahvata. Njena tajna? Pokret, priroda i minimalizam, i to u svim segmentima života.
Andi tvrdi da je "najveći trik dugovječnosti" čuvanje mišića – svakodnevno radi vježbe s utezima, dok vikendima odmara. Svaki dan započinje šetnjom, za doručak jede jogurt s voćem i orasima, a u prehrani dominiraju svježe namirnice poput povrća i nara.
Andy je autorica i nekoliko knjiga o wellnesu, popularnoj psihologiji i zdravom načinu života koji sama promovira. Jedna od njih na smiješan način govori o ghostingu u poslu, prijateljstvu i vezama.
Smatra da mozak prestane raditi jer ljudi ne koriste dovoljno kretanje i svoje tijelo - i tada počinju baš brzo stariti. "Ljudi koji najbolje stare su oni koji se kreću i održavaju svoj mozak aktivnim znatiželjom", kaže.
Ručak joj je pun povrća i kvalitetnih proteina. Kaže da ne broji kalorije - radije se fokusira na kvalitetu hrane i izbjegava procesiranu hranu, kofein i alkohol.
Potpuno je posvećena svome tijelu. Nije koristila antiperspirant 27 godina jer mu želi dopustiti da se prirodno znoji. Izbjegava parfeme, komercijalne proizvode za sunčanje (prezire kemijske filtre), fluoriziranu pastu za zube, pa čak i suhi šampon.
Andi Lew je svjetski poznata TV voditeljica s 30 godina iskustva u australskim i američkim emisijama uživo na televiziji i radiju. Živi između Sydneya u Australiji i Los Angelesa, a sebe ujedno naziva i stručnjakinjinjom za wellness i napredni stil života.
"Ljudi stalno padaju u nesvijest kad im kažem da imam 52 godine", kaže voditeljica koja tvrdi da svoj izgled nije postigla skupim kremama, botoksom ili filerima. Umjesto toga, kaže da je njezin izgled koji prkosi godinama rezultat zdravog načina života.
