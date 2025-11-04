Obavijesti

RASNA LJEPOTICA

FOTO Bez botoksa, filera ili face-lifta! 'Padnu u nesvijest kad im kažem da imam 52 godine'

Poznata australska voditeljica izbjegava kavu i svaki dan započinje jutarnjom šetnjom, te zdravim doručkom. Vježba pet puta tjedno i unatoč stresnom novinarskom poslu totalno je posvećena wellnessu...
FOTO Bez botoksa, filera ili face-lifta! 'Padnu u nesvijest kad im kažem da imam 52 godine'
U pedesetima, Andi Lew (52) iz Sydneya, izgleda kao da je u tridesetima - i to bez ikakvih estetskih zahvata. Njena tajna? Pokret, priroda i minimalizam, i to u svim segmentima života. | Foto: Instagram
