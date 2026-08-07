FOTO Bez filtera i srama: Ova influencerica pokazuje sve, a fanovi je naprosto obožavaju!

Karina Irby je australska influencerica i poduzetnica koja je postala poznata po promoviranju prirodne ljepote na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu dijeli fotografije na kojima se vidi njezino tijelo bez uređivanja, uključujući celulit i ožiljke
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Njezin cilj je potaknuti ljude da prihvate svoje nesavršenosti i prestanu se uspoređivati s nerealnim standardima ljepote.
| Foto: Instagram
Njezin cilj je potaknuti ljude da prihvate svoje nesavršenosti i prestanu se uspoređivati s nerealnim standardima ljepote. |
Foto: Instagram
Njezin cilj je potaknuti ljude da prihvate svoje nesavršenosti i prestanu se uspoređivati s nerealnim standardima ljepote.
| Foto: Instagram
Nedavno je objavila video u kojem pozira u bikiniju, uz poruku da voli dijeliti sadržaj koji bi i sama voljela vidjeti.
| Foto: Instagram
Najpoznatija je kao osnivačica brenda Moana Bikini, koji je stekao veliku popularnost zahvaljujući njezinoj strasti prema dizajnu i snažnoj prisutnosti na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Karina je odrasla u Port Macquarieju, malom obalnom gradiću na istočnoj obali Australije, gdje je provela mnogo vremena na plaži, surfajući i uživajući u sunčanju.
| Foto: Instagram
Nedostatak kupaćih kostima koji su odgovarali njezinoj građi, posebno u području stražnjice, motivirao ju je da stvori vlastiti brend.
| Foto: Instagram
Nakon što je otpuštena s posla u surf shopu zbog glasina, odlučila je poduzeti korak i pokrenuti vlastiti posao. Posudila je 800 dolara od svog oca i počela dizajnirati kupaćih kostima koji su bolje pristajali njezinoj figuri.
| Foto: Instagram
Njezin pristup marketingu putem društvenih mreža omogućio je brendu da izraste u jedan od najpoznatijih australskih brendova kupaćih kostima.
| Foto: Instagram
Osim Moana Bikini, Karina je pokrenula i Bikini Body Burn, program koji uključuje 12-tjedni vodič s nutricionističkim savjetima i treninzima za žene koje žele postići zdravu i fit figuru.
| Foto: Instagram
Danas, s 35 godina, Karina Irby nastavlja voditi uspješan posao, dijeleći svoj život i rad s više od milijun pratitelja na Instagramu. Njezin profil (@karinairby) pruža uvid u njezin svakodnevni život, posao i strast prema dizajnu i zdravom načinu života
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram