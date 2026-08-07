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IMA I SVOJ BREND KUPAĆIH

FOTO Bez filtera i srama: Ova influencerica pokazuje sve, a fanovi je naprosto obožavaju!

Karina Irby je australska influencerica i poduzetnica koja je postala poznata po promoviranju prirodne ljepote na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu dijeli fotografije na kojima se vidi njezino tijelo bez uređivanja, uključujući celulit i ožiljke
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FOTO Bez filtera i srama: Ova influencerica pokazuje sve, a fanovi je naprosto obožavaju!
Njezin cilj je potaknuti ljude da prihvate svoje nesavršenosti i prestanu se uspoređivati s nerealnim standardima ljepote. | Foto: Instagram
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Njezin cilj je potaknuti ljude da prihvate svoje nesavršenosti i prestanu se uspoređivati s nerealnim standardima ljepote. | Foto: Instagram
Komentari 19

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