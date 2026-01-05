FOTO Bijeli Bundek: Zagrebačko jezero idealna je kulisa za uživanje u zimskim radostima

Jutros je zagrebačko jezero Bundek zabijeljeno prvom ovogodišnjom pahuljom snijega, stvarajući prizor prave zimske idile. Snježni pokrivač samo raste jer pahulje ne prestaju padati
Jezero Bundek jutros je zabijeljeno prvim ovogodišnjim snijegom pružajući Zagrepčanima pravu zimsku čaroliju u samom srcu grada. Snijeg je prekrio šetnice, drveće i travnjake, a posjetitelji uživaju u šetnjama, fotografiranju i pravom snježnom ugođaju.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Jezero Bundek jutros je zabijeljeno prvim ovogodišnjim snijegom pružajući Zagrepčanima pravu zimsku čaroliju u samom srcu grada. Snijeg je prekrio šetnice, drveće i travnjake, a posjetitelji uživaju u šetnjama, fotografiranju i pravom snježnom ugođaju.
|
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Jezero Bundek jutros je zabijeljeno prvim ovogodišnjim snijegom pružajući Zagrepčanima pravu zimsku čaroliju u samom srcu grada. Snijeg je prekrio šetnice, drveće i travnjake, a posjetitelji uživaju u šetnjama, fotografiranju i pravom snježnom ugođaju.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Fotografi i posjetitelji parka uživali su u idiličnom prizoru bijelog Bundeka. Iako je temperatura niska, atmosfera je vesela, a savjetujemo oprez zbog skliskih površina.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Meteorolozi najavljuju da bi snijeg mogao povremeno padati i tijekom dana, čineći Bundek i okolne parkove pravim zimskim rajem za sve posjetitelje.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL