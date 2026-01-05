Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PREDIVAN UGOĐAJ!

FOTO Bijeli Bundek: Zagrebačko jezero idealna je kulisa za uživanje u zimskim radostima

Jutros je zagrebačko jezero Bundek zabijeljeno prvom ovogodišnjom pahuljom snijega, stvarajući prizor prave zimske idile. Snježni pokrivač samo raste jer pahulje ne prestaju padati
Zagreb: Zimska idila na Bundeku
Jezero Bundek jutros je zabijeljeno prvim ovogodišnjim snijegom pružajući Zagrepčanima pravu zimsku čaroliju u samom srcu grada. Snijeg je prekrio šetnice, drveće i travnjake, a posjetitelji uživaju u šetnjama, fotografiranju i pravom snježnom ugođaju. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/23
Jezero Bundek jutros je zabijeljeno prvim ovogodišnjim snijegom pružajući Zagrepčanima pravu zimsku čaroliju u samom srcu grada. Snijeg je prekrio šetnice, drveće i travnjake, a posjetitelji uživaju u šetnjama, fotografiranju i pravom snježnom ugođaju. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026