FOTO Bivša ovisnica trijezna je 10 godina: 'Danas sam Viking Barbie i prava sam bomba!'

Iako je imala težak put, Kayleigh Swenson se uspjela pribrati i unatoč ovisnosti od sebe napraviti ljepoticu. Sada ima ravan, gotovo isklesan trbuh, nevjerojatno lijepo lice i zrači posebnim seksepilom
Kayleigh Swenson, poznatija kao Viking Barbie, influencerica i zagovornica mentalnog zdravlja, obilježila je veliku životnu prekretnicu - deset godina trijeznosti. Na društvenim mrežama podijelila je emotivnu poruku uz fotografiju iz prošlosti, nastalu u razdoblju koje opisuje kao najtamnije u svom životu. 'Nisam imala nikakvu namjeru prestati piti ili se drogirati kad je snimljena lijeva fotografija', napisala je. U to vrijeme bila je uhićena, bez doma i bez novca. | Foto: Facebook/Kayleigh Swenson
