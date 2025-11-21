FOTO Bivša ovisnica trijezna je 10 godina: 'Danas sam Viking Barbie i prava sam bomba!'

Iako je imala težak put, Kayleigh Swenson se uspjela pribrati i unatoč ovisnosti od sebe napraviti ljepoticu. Sada ima ravan, gotovo isklesan trbuh, nevjerojatno lijepo lice i zrači posebnim seksepilom
Kayleigh Swenson, poznatija kao Viking Barbie, influencerica i zagovornica mentalnog zdravlja, obilježila je veliku životnu prekretnicu - deset godina trijeznosti. Na društvenim mrežama podijelila je emotivnu poruku uz fotografiju iz prošlosti, nastalu u razdoblju koje opisuje kao najtamnije u svom životu. 'Nisam imala nikakvu namjeru prestati piti ili se drogirati kad je snimljena lijeva fotografija', napisala je. U to vrijeme bila je uhićena, bez doma i bez novca.
| Foto: Facebook/Kayleigh Swenson
Kayleigh Swenson, poznatija kao Viking Barbie, influencerica i zagovornica mentalnog zdravlja, obilježila je veliku životnu prekretnicu - deset godina trijeznosti. Na društvenim mrežama podijelila je emotivnu poruku uz fotografiju iz prošlosti, nastalu u razdoblju koje opisuje kao najtamnije u svom životu. 'Nisam imala nikakvu namjeru prestati piti ili se drogirati kad je snimljena lijeva fotografija', napisala je. U to vrijeme bila je uhićena, bez doma i bez novca. |
Foto: Facebook/Kayleigh Swenson
Kayleigh Swenson, poznatija kao Viking Barbie, influencerica i zagovornica mentalnog zdravlja, obilježila je veliku životnu prekretnicu - deset godina trijeznosti. Na društvenim mrežama podijelila je emotivnu poruku uz fotografiju iz prošlosti, nastalu u razdoblju koje opisuje kao najtamnije u svom životu. 'Nisam imala nikakvu namjeru prestati piti ili se drogirati kad je snimljena lijeva fotografija', napisala je. U to vrijeme bila je uhićena, bez doma i bez novca.
| Foto: Facebook/Kayleigh Swenson
Kako bi izbjegla kazneni dosje i zadržala barem tračak kontrole nad svojim životom, pristala je na rehabilitaciju – odluku koja joj je naposljetku promijenila život.
| Foto: Instagram/kayleighswenson
Ovisnost o heroinu i kokainu dovela ju je do potpunog dna. Nije mogla imati ni bankovni račun, a duhovno je, kako kaže, bila potpuno iscrpljena. 'Nos mi je bio natečen od svih droga koje sam ušmrkavala', priznala je otvoreno, ne skrivajući težinu vlastite borbe.
Danas, deset godina kasnije, Kayleigh poručuje da svoju priču dijeli kako bi nadahnula druge.
'Objavila sam ovo već mnogo puta, ali volim to povremeno ponovno staviti… ne samo da se podsjetim koliko sam daleko stigla, nego i da vam pokažem da se vrijedi boriti za sebe', napisala je. Naglašava da je put trijeznosti težak, ali neusporedivo lakši od života zarobljenog u ovisnosti.
| Foto: Instagram/kayleighswenson
'Ako tek započinjete svoj put prema trijeznosti ili o tome razmišljate… nemojte odustati. Najbolja odluka koju ćete ikada donijeti. Život postaje apsolutno bezgraničan!'
Svoju objavu završila je porukom podrške svima koji se bore:
'Imat ćete teških dana… ali nikad tako teških kao kad ste zarobljeni u ovisnosti. Navijam za vas.', poručila je.
| Foto: Instagram/kayleighswenson
Inače, Viking Barbie dolazi iz San Antonija u Teksasu, u Americi, a rođena 22. listopada 1985. godine. Bavi se glazbom i glumom.
| Foto: Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson
Foto Instagram/kayleighswenson