FOTO Bivša ovisnica trijezna je 10 godina: 'Danas sam Viking Barbie i prava sam bomba!'

Ovisnost o heroinu i kokainu dovela ju je do potpunog dna. Nije mogla imati ni bankovni račun, a duhovno je, kako kaže, bila potpuno iscrpljena. 'Nos mi je bio natečen od svih droga koje sam ušmrkavala', priznala je otvoreno, ne skrivajući težinu vlastite borbe. Danas, deset godina kasnije, Kayleigh poručuje da svoju priču dijeli kako bi nadahnula druge. 'Objavila sam ovo već mnogo puta, ali volim to povremeno ponovno staviti… ne samo da se podsjetim koliko sam daleko stigla, nego i da vam pokažem da se vrijedi boriti za sebe', napisala je. Naglašava da je put trijeznosti težak, ali neusporedivo lakši od života zarobljenog u ovisnosti. | Foto: Instagram/kayleighswenson