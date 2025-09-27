FOTO Boja strasti: Najljepše crvenokose žene na Instagramu

Crvena kosa već dugo plijeni pažnju, ali na Instagramu se pretvara u pravi zaštitni znak. Od kovrča koje oduzimaju dah do pjegica koje krase lice, crvenokose influencerice svojim izgledom i stilom osvajaju pratitelje širom svijeta
Erin Monaghan na TikToku i Instagramu prepoznatljiva je po svojoj upečatljivoj crvenoj kosi i atraktivnom izgledu.
Na TikToku je prati više od 419 tisuća pratitelja, a njezini su videi skupili preko 14 milijuna lajkova.
Osim što se bavi kreiranjem sadržaja, Erin se predstavlja i kao netko tko kombinira znanost i tehnologiju, studira biokemiju i inženjering podataka.
Svojim objavama često ističe posebnost i ljepotu crvenokosih, uz duhovit opis “I collect gingers”.
Victoriia, na Instagramu poznata kao @v_kryvoshlykova, ukrajinska je crvenokosa.
Sa svojih više od 350 objava i preko 1.200 pratitelja, izdvaja se upečatljivim izgledom i dugom crvenom kosom.
Upravo zbog kose često dobiva pozive za modeliranje, a njezin Instagram spaja lifestyle trenutke i modne fotografije koje naglašavaju njezin prepoznatljivi stil.
Gemma, na Instagramu @gemmaemely privlači pažnju svojom živopisnom crvenom kosom i pjegicama koje rado ističe, što joj daje autentičan izgled.
Njezin Instagram profil, sa 38.8 tisuća pratitelja, kombinira modne i lifestyle fotografije u kojima se prirodnost i samopouzdanje stapaju u prepoznatljiv stil.
Upravo ta igra između boja i pjegica često je razlog zašto Gemmu zovu i za modeliranje.
Ellie Ryan ističe se kao model i kreativka čiji Instagram profil odiše prirodnom ljepotom i osebujnim stilom.
Prepoznatljiva je po svojoj kovrčavoj kosi i pažljivo njegovanom izgledu, a njezin sadržaj često spaja modne i beauty elemente.
Ova Britanka svojim kreativnim pristupom stvara profil koji odiše stilom, samopouzdanjem i jedinstvenim izrazom.
Kennedy Claire Walsh, američka je YouTube zvijezda i influencerica poznata po svom istoimenom kanalu na kojem objavljuje osobne vlogove, izazove i rekreacije poznatih fotografija.
Njena popularnost na društvenim mrežama uključuje više od 1,7 milijuna pretplatnika na YouTubeu i više od 1,6 milijuna pratitelja na Instagramu.
Prepoznatljiva je po svojoj ginger kosi, koja joj je postala zaštitni znak i često je dio njezinog vizualnog identiteta na društvenim mrežama.
Kennedy je svoj YouTube kanal pokrenula u siječnju 2011. godine. Iako je u početku bila introvertirana, inspirirala ju je ljubav prema gledanju videa na YouTubeu da stvori vlastiti sadržaj. Njezini kreativni i zabavni videi brzo su stekli popularnost. Pojavila se i u nekoliko kratkih filmova.
