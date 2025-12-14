Dnevni horoskop za nedjelju 14. prosinca: Bikovi ne svađajte se, Vaga će u ljubavi biti poduzetna

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Imat ćete dojam da sve svoje male radosti i zadovoljstva morate podrediti zahtjevima ukućana. Ne dopustite da do te mjere upravljaju vašim životom. Neke će pripadnike znaka mučiti zdravstvene tegobe pa ćete već za sutra planirati odlazak k liječniku. Možda previše radite i ne nalazite vremena za kvalitetan odmor.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Posvetite koji trenutak sebi i razmislite što doista želite. Ne trudite se pod svaku cijenu zadovoljiti očekivanja drugih. Zbog istaknute ljubomore i nepovjerenja, u ljubavnom bi odnosu moglo doći do porasta međusobnih optužbi. Ako vam je partner svadljive prirode, bit će bolje da ne provocirate svađu.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vrijeme provedeno u četiri kućna zida provodit ćete u čišćenju i domaćinskim poslovima. Sve ono što nisu stigli odraditi članovi obitelji past će na vaša leđa. Imat ćete jak osjećaj težine života i misliti kako bi bilo najbolje negdje pobjeći i od svega se odmoriti. Nećete pogriješiti ako dan posvetite sebi i svojim zadovoljstvima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Primijetit ćete da se pogledi drugih zadržavaju na vama pa je dan kao stvoren za osvajanje. Ostavit ćete snažan dojam na simpatiju. Sviđat će vam se osjećaj da kontrolirate situaciju i da je vaš utjecaj na nju velik. Netko će vam povjeriti svoj problem ili tajnu, a vi ćete uraditi sve što je u vašoj moći da mu pomognete.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nećete se lako prilagođivati kućnom ritmu pa ćete ukućane zamarati prigovaranjima. Mlađi će se boriti za slobodu za koju misle da im pripada. Oženjene neće mimoići bračni nemiri. Partner bi se mogao usprotiviti vaši odlukama ili željama. Prigovarat će vam zbog pretjeranog idealizma ili sklonosti izbjegavanju obaveza.

Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Zabavljat ćete se prepričavajući prijateljima svoje planove i tražiti njihovo mišljenje. Bit ćete dobro raspoloženi i težiti društvu zabavnih ljudi. Partnerova pomoć u rješavanju kućnih poslova pomoći će da oboje imate više vremena jedno za drugo. Mlađi će se zateći u blizini osobe koja im se sviđa, ali neće imati hrabrosti napraviti korak u zbližavanju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Uspješno ćete podmirivati novčane obaveze, ali pripremite se na porast troškova. Unutar doma moguće su promjene vezane uz ukućane ili stambeni prostor – možda planirate selidbu, gradnju ili adaptaciju. U ljubavi ćete biti poduzetniji pa će slobodni tražiti prigodu kako bi se približili simpatiji. To bi vam moglo uspjeti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaš osobiti i dvosmisleni smisao za humor, komunikacijske vještine i takt u odnosima s drugima, bit će zaslužni za uspjeh u društvu. Na tulumima i večerama uveseljavat ćete druge, a mlađi će se odlično zabaviti negdje gdje će moći pokazati plesne vještine. Moguće je poznanstvo, ljubavni susret ili poziv osobe u koju ste zaljubljeni.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nešto će ometati skladne odnose u vašoj vezi ili obiteljskoj zajednici. Partner ili simpatija mogli bi se osjećati umorno, imati zdravstvenih tegoba ili obiteljskih problema. Nećete imati volju forsirati stvari, a to će biti i najbolje za vaše interese. Osjećaj nezadovoljstva liječit ćete radeći kućne poslove ili baveći se hobijima.

Foto: Halfpoint

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dan će vam ispuniti zanimljivi susreti i ugodni razgovori, a vašem oštrom zapažanju ništa neće promaći. Odlično ćete procjenjivati tuđe namjere. Intuicija će vam biti istaknuta. Prepustite joj se s povjerenjem, čak i ako vam glas razuma bude upućivao suprotno. Prepustite se bez zadrške plimi uzbuđenja na osjećajnom planu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Morat ćete više vremena i strpljenja odvojiti za razgovor s bližnjima ili otklanjanje verbalnih nejasnoća. Ljubavnim vezama nedostajat će nježnosti i bliskosti. Od partnera ćete tražiti svu pažnju i prigovarati mu da vas zanemaruje. Očekuju vas manje neugodnosti i razmirice s bližnjima. Teško ćete podnijeti njihove prodike i kritike.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubavna će se zbivanja odvijati u skladu s vašim željama. Partner će nepogrješivo prepoznavati vaše potrebe i želje. Predstoji li vam kraća razdvojenost s voljenim, nećete previše tugovati. Bit će vam dovoljno da se čujete telefonom, a ostatak slobodna vremena posvetiti sebi. Mlađi će se odlično provesti u većem društvu.

Foto: Ivanko Brnjakovic