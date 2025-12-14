Obavijesti

Lifestyle

Komentari 14
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za nedjelju 14. prosinca: Bikovi ne svađajte se, Vaga će u ljubavi biti poduzetna

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Dnevni horoskop za nedjelju 14. prosinca: Bikovi ne svađajte se, Vaga će u ljubavi biti poduzetna
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 14. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Imat ćete dojam da sve svoje male radosti i zadovoljstva morate podrediti zahtjevima ukućana. Ne dopustite da do te mjere upravljaju vašim životom. Neke će pripadnike znaka mučiti zdravstvene tegobe pa ćete već za sutra planirati odlazak k liječniku. Možda previše radite i ne nalazite vremena za kvalitetan odmor.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Posvetite koji trenutak sebi i razmislite što doista želite. Ne trudite se pod svaku cijenu zadovoljiti očekivanja drugih. Zbog istaknute ljubomore i nepovjerenja, u ljubavnom bi odnosu moglo doći do porasta međusobnih optužbi. Ako vam je partner svadljive prirode, bit će bolje da ne provocirate svađu.

Negative emotions are a couple of concepts. A husband and wife, asserting and shouting expressive and emotional pairs having an argument or quarrel at home.
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Vrijeme provedeno u četiri kućna zida provodit ćete u čišćenju i domaćinskim poslovima. Sve ono što nisu stigli odraditi članovi obitelji past će na vaša leđa. Imat ćete jak osjećaj težine života i misliti kako bi bilo najbolje negdje pobjeći i od svega se odmoriti. Nećete pogriješiti ako dan posvetite sebi i svojim zadovoljstvima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Primijetit ćete da se pogledi drugih zadržavaju na vama pa je dan kao stvoren za osvajanje. Ostavit ćete snažan dojam na simpatiju. Sviđat će vam se osjećaj da kontrolirate situaciju i da je vaš utjecaj na nju velik. Netko će vam povjeriti svoj problem ili tajnu, a vi ćete uraditi sve što je u vašoj moći da mu pomognete.

TKO DIJELI, A TKO NE? Lista od najmanje sebičnog do najsebičnijeg znaka Zodijaka
Lista od najmanje sebičnog do najsebičnijeg znaka Zodijaka

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Nećete se lako prilagođivati kućnom ritmu pa ćete ukućane zamarati prigovaranjima. Mlađi će se boriti za slobodu za koju misle da im pripada. Oženjene neće mimoići bračni nemiri. Partner bi se mogao usprotiviti vaši odlukama ili željama. Prigovarat će vam zbog pretjeranog idealizma ili sklonosti izbjegavanju obaveza.

Home, sofa and couple with conflict in marriage, toxic relationship and disagreement for divorce. Night, man and sad woman with fight for separation, breakup and communication problem in living room
Foto: Yuri Arcurs peopleimages.com

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Zabavljat ćete se prepričavajući prijateljima svoje planove i tražiti njihovo mišljenje. Bit ćete dobro raspoloženi i težiti društvu zabavnih ljudi. Partnerova pomoć u rješavanju kućnih poslova pomoći će da oboje imate više vremena jedno za drugo. Mlađi će se zateći u blizini osobe koja im se sviđa, ali neće imati hrabrosti napraviti korak u zbližavanju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Uspješno ćete podmirivati novčane obaveze, ali pripremite se na porast troškova. Unutar doma moguće su promjene vezane uz ukućane ili stambeni prostor – možda planirate selidbu, gradnju ili adaptaciju. U ljubavi ćete biti poduzetniji pa će slobodni tražiti prigodu kako bi se približili simpatiji. To bi vam moglo uspjeti.

SAVRŠENI LJUBIMAC Evo koji pas je idealan za vas prema vašem znaku Zodijaka
Evo koji pas je idealan za vas prema vašem znaku Zodijaka

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Vaš osobiti i dvosmisleni smisao za humor, komunikacijske vještine i takt u odnosima s drugima, bit će zaslužni za uspjeh u društvu. Na tulumima i večerama uveseljavat ćete druge, a mlađi će se odlično zabaviti negdje gdje će moći pokazati plesne vještine. Moguće je poznanstvo, ljubavni susret ili poziv osobe u koju ste zaljubljeni.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Nešto će ometati skladne odnose u vašoj vezi ili obiteljskoj zajednici. Partner ili simpatija mogli bi se osjećati umorno, imati zdravstvenih tegoba ili obiteljskih problema. Nećete imati volju forsirati stvari, a to će biti i najbolje za vaše interese. Osjećaj nezadovoljstva liječit ćete radeći kućne poslove ili baveći se hobijima.

Beautiful woman relaxing
Foto: Halfpoint

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Dan će vam ispuniti zanimljivi susreti i ugodni razgovori, a vašem oštrom zapažanju ništa neće promaći. Odlično ćete procjenjivati tuđe namjere. Intuicija će vam biti istaknuta. Prepustite joj se s povjerenjem, čak i ako vam glas razuma bude upućivao suprotno. Prepustite se bez zadrške plimi uzbuđenja na osjećajnom planu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Morat ćete više vremena i strpljenja odvojiti za razgovor s bližnjima ili otklanjanje verbalnih nejasnoća. Ljubavnim vezama nedostajat će nježnosti i bliskosti. Od partnera ćete tražiti svu pažnju i prigovarati mu da vas zanemaruje. Očekuju vas manje neugodnosti i razmirice s bližnjima. Teško ćete podnijeti njihove prodike i kritike.

LJUBAVNI BRODOLOM Pred nama je sezona prekida veza, evo kako se svaki znak Zodijaka nosi s krajem ljubavi
Pred nama je sezona prekida veza, evo kako se svaki znak Zodijaka nosi s krajem ljubavi

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Ljubavna će se zbivanja odvijati u skladu s vašim željama. Partner će nepogrješivo prepoznavati vaše potrebe i želje. Predstoji li vam kraća razdvojenost s voljenim, nećete previše tugovati. Bit će vam dovoljno da se čujete telefonom, a ostatak slobodna vremena posvetiti sebi. Mlađi će se odlično provesti u većem društvu.

Young man talking on the phone
Foto: Ivanko Brnjakovic

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Grickalice i slatkiši kojima ne mogu odoljeti: Rak voli perece, Riba se guši u macaronsima...
SLAŽETE SE?

Grickalice i slatkiši kojima ne mogu odoljeti: Rak voli perece, Riba se guši u macaronsima...

Slatke poslastice poput pralina ili slane grickalice poput kokica - bez obzira na izbor, užina je svima omiljeni obrok u danu, a vaš horoskopski znak otkriva koja vam je najdraža
Numerolozi: Evo što vam 2026. donosi prema datumu rođenja
GODINA VELIKIH PROMJENA

Numerolozi: Evo što vam 2026. donosi prema datumu rođenja

Nova godina je pred vratima, pa se možda pitate što vam donosi 2026. Nakon što ste prebrodili izazovniju 2025., možda ćete biti pomalo zabrinuti zbog onoga što numerologija ima za reći o energiji 2026. Srećom, ona obećava biti okrepljujuća i inspirativna

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025