FOTO Božić kod Vesne je prava čarolija: Pogledajte kako je uredila dom, sve bliješti!

U spavaćoj sobi okitila je jelu, a samo u kupaonici još nije objesila blagdanske dekoracije. I suprug Slavko je u tom filmu, pa zajedno kite kuću dva mjeseca unaprijed
U zagrebačkoj Lopašićevoj ulici, potpuno neuobičajeno za Zagreb, već izdaleka pogled privlače girlande po kojima se penju mali Djedovi Mrazovi, a ispred prizemnog stana stoji okićen bor.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Susjedi nam otkrivaju da se iza te male božićne atrakcije kriju Vesna Kobeščak Mijalić i njezin suprug Slavko, koji žive u velikom prizemnom stanu i svake godine pretvaraju svoj dom u pravu blagdansku bajku.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Kad smo pozvonili na vrata njihova stana, nismo ni slutili da ćemo zakoračiti u svijet u kojem Božić traje tjednima i u kojem se, jedanput kad uđete, još danima ne želite vratiti u stvarnost. Vesna je u mirovini, baš kao i Slavko.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Cijeli je radni vijek provela na HRT-u kao organizatorica Big Benda, a kreativnost ju, kako sama kaže, nikad nije napustila. Ovo što danas stvara smatra krunom svojeg dugogodišnjeg maštarenja.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Dom ukrašavaju već od početka studenog. Vesni treba cijeli dan samo da raščisti prostor, postavi stolnjake, a onda krene slagati priču - prostoriju po prostoriju. Inače je kolekcionarka starih radioprijamnika, mlinaca za kavu i sitnih figura, od kojih su neke stalni postav, pa je božićno uređenje bilo logičan nastavak.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Vesna, naime, uređuje stan za svako godišnje doba - proljeće, ljeto i jesen imaju svoje dekoracije, iako u manjem opsegu. Božićna kolekcija, u kojoj su na tisuće figurica i lampica, međutim, svake godine mora van. Bez iznimke.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
- Desetljećima sakupljam figurice i kuglice, a toliko ih imam da sam svima zabranila da mi išta više božićno kupuju. Iako ja ipak nešto pridometnem svake godine. Uložila sam u ovu kolekciju vrlo mnogo novca, ne znam ni sama koliko - kaže Vesna kroz smijeh, odjevena božićnom stilu: crvena dolčevita s brošem u obliku borića i naušnice u obliku zvončića.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
S ukrasima, priznaje, više nema kamo.
- Nemam kamo išta više staviti - kaže Vesna, koja samo u kupaonici još nije objesila blagdanske dekoracije.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Najljepše je, kaže, popodne, nakon 17 sati, kad se upale lampice i kad čarolija zaista oživi. Sve sja i svjetluca do 23 sata ili do ponoći, kad odlaze na spavanje. Uz taj prizor savršeno pristaje kuhano vino, koje Vesna sama priprema, a koje upotpunjuje cijeli doživljaj.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
- Neki će smatrati da je ovo kičasto, ali meni nije jer sam nekako sve slagala tematski. I krevet nam je ukrašen jastucima, a imamo i božićnu željeznicu za djecu - pokazuje nam Vesna.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
