FOTO Božićna magija: Bal lipicanca oduševio posjetitelje

U Đakovu je u subotu održana glazbeno-scenska predstava 'Božićni bal lipicanaca'. Posjetitelji su uživali u impresivnom spoju glazbe, plesa i elegantnih pokreta lipicanaca, pravog simbola hrvatske konjičke tradicije
Ove godine bajkovita priča nazvana je Groffica, a njezina okosnica zabranjena je ljubav.
Ove godine bajkovita priča nazvana je Groffica, a njezina okosnica zabranjena je ljubav.
Ove godine bajkovita priča nazvana je Groffica, a njezina okosnica zabranjena je ljubav.
Bajkovita priča okupila je čak 50 lipicanaca, pastuha, te 150 izvođača - jahača, vozača zaprega, dresurnih jahača, plesača, statista i drugih.
Uz lipicanske pastuhe, bili su tu i poniji, mnoštvo točaka, pokreta, atraktivnih scena.
