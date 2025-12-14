Obavijesti

Galerija

Komentari 0
GLAZBA, PLES I ELEGANCIJA

FOTO Božićna magija: Bal lipicanca oduševio posjetitelje

U Đakovu je u subotu održana glazbeno-scenska predstava 'Božićni bal lipicanaca'. Posjetitelji su uživali u impresivnom spoju glazbe, plesa i elegantnih pokreta lipicanaca, pravog simbola hrvatske konjičke tradicije
Đakovo: Božićni bal lipicanaca
Ove godine bajkovita priča nazvana je Groffica, a njezina okosnica zabranjena je ljubav. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/39
Ove godine bajkovita priča nazvana je Groffica, a njezina okosnica zabranjena je ljubav. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025