FOTO Brazilska influencerica ne poznaje granice - spavala je s osmero muškaraca istovremeno

Ova 36-godišnja zvijezda društvenih mreža, koju na Instagramu prati gotovo pet milijuna ljudi, poznata je po svojim provokativnim izjavama, samopouzdanju i načinu na koji ruši tabue o ženskoj seksualnosti i slobodi
Brazilska influencerica Geisy Arruda ponovno je u središtu pažnje svjetskih medija.
U intervjuu za britanski Daily Star, Geisy je ponovno pokazala da za nju ne postoje teme koje su “previše osjetljive” ili “neprimjerene” za javnost. Govorila je o svojim iskustvima, željama i granicama, odnosno njihovom odsustvu.
Otkrila je da je jednom imala odnose s osam muškaraca istovremeno, objašnjavajući kako joj je bila želja isprobati sve i da je upravo to iskustvo za nju bilo posebno uzbudljivo. - Imam dvije ruke pa mogu zadovoljiti barem pet osoba, bilo je veoma uzbudljivo kada nas je bilo osmero - izjavila je
I dok su mnogi njezine izjave dočekali s osudom, drugi su je pohvalili zbog iskrenosti i hrabrosti da o stvarima koje većina skriva progovori otvoreno i bez srama.
- Volim pomaknuti granice i isprobati sve. Život je prekratak da bih ga provela u strahu od tuđeg mišljenja - izjavila je Geisy dodajući kako za nju sloboda znači biti potpuno svoja.
Arruda je inače već godinama poznata u Brazilu, gdje je javnosti prvi put zapela za oko zbog nesporazuma na fakultetu, pojavila se u kratkoj ružičastoj haljini, a fotografije su postale viralne. Od tada gradi imidž žene koja se ne boji kontroverze. S vremenom je postala jedno od najpraćenijih lica na društvenim mrežama u Latinskoj Americi, a svoje iskustvo i stavove odlučila je pretočiti i u knjigu.
- Ljudi o meni imaju mišljenje, a da me nikada nisu upoznali. Knjigom sam htjela pokazati da sam više od fotografije na ekranu, da iza svega stoji žena koja zna što želi i koja ne pristaje na kompromise - rekla je Geisy.
