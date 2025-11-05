Obavijesti

NAPISALA JE KNJIGU

FOTO Brazilska influencerica ne poznaje granice - spavala je s osmero muškaraca istovremeno

Ova 36-godišnja zvijezda društvenih mreža, koju na Instagramu prati gotovo pet milijuna ljudi, poznata je po svojim provokativnim izjavama, samopouzdanju i načinu na koji ruši tabue o ženskoj seksualnosti i slobodi
Brazilska influencerica Geisy Arruda ponovno je u središtu pažnje svjetskih medija. | Foto: Instagram
