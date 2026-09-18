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FOTO Bri Teresi plijeni pažnju vrućim izgledom: Evo kako održava zavidnu i seksi figuru

Bri Teresi pažnju privlači atraktivnim izgledom i sadržajem na društvenim mrežama, gdje spaja golf, modu i aktivan životni stil. Pazi na formu i zdrave navike, a u njezinoj rutini važnu ulogu imaju vježbanje i prehrana
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FOTO Bri Teresi plijeni pažnju vrućim izgledom: Evo kako održava zavidnu i seksi figuru
Bri Teresi američka je manekenka, golf influencerica i poduzetnica koja je izgradila veliku publiku na društvenim mrežama. Poznata je po sadržaju povezanom s golfom, fitnessom i lifestyleom, a na Instagramu je prati oko 1,3 milijuna ljudi. | Foto: Instagram/briteresi
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Bri Teresi američka je manekenka, golf influencerica i poduzetnica koja je izgradila veliku publiku na društvenim mrežama. Poznata je po sadržaju povezanom s golfom, fitnessom i lifestyleom, a na Instagramu je prati oko 1,3 milijuna ljudi. | Foto: Instagram/briteresi
Komentari 2

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