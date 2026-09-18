FOTO Bri Teresi plijeni pažnju vrućim izgledom: Evo kako održava zavidnu i seksi figuru

Bri Teresi pažnju privlači atraktivnim izgledom i sadržajem na društvenim mrežama, gdje spaja golf, modu i aktivan životni stil. Pazi na formu i zdrave navike, a u njezinoj rutini važnu ulogu imaju vježbanje i prehrana
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Bri Teresi američka je manekenka, golf influencerica i poduzetnica koja je izgradila veliku publiku na društvenim mrežama. Poznata je po sadržaju povezanom s golfom, fitnessom i lifestyleom, a na Instagramu je prati oko 1,3 milijuna ljudi.
| Foto: Instagram/briteresi
Bri Teresi američka je manekenka, golf influencerica i poduzetnica koja je izgradila veliku publiku na društvenim mrežama. Poznata je po sadržaju povezanom s golfom, fitnessom i lifestyleom, a na Instagramu je prati oko 1,3 milijuna ljudi. |
Foto: Instagram/briteresi
Bri Teresi američka je manekenka, golf influencerica i poduzetnica koja je izgradila veliku publiku na društvenim mrežama. Poznata je po sadržaju povezanom s golfom, fitnessom i lifestyleom, a na Instagramu je prati oko 1,3 milijuna ljudi.
| Foto: Instagram/briteresi
Atraktivan izgled često je dio njezinih objava, posebice fotografija u kupaćim kostimima i sportskoj odjeći. Teresi pritom naglašava samopouzdanje, a jednom je poručila da je upravo ono važnije od bilo kojeg odjevnog komada.
| Foto: Instagram/briteresi
Plivanje i boravak na otvorenom dio su njezine rutine. Uživa u plivanju, sunčanju i vremenu provedenom u prirodi, dok joj aktivnosti na otvorenom služe i kao način da ostane aktivna.
| Foto: Instagram/briteresi
Vježbanje ne svodi samo na jednu aktivnost. Uz golf, planinarenje i bicikliranje, u svoju rutinu uključuje trening s utezima, vježbe s elastičnom trakom, čučnjeve i glute bridge, a prakticira i jogu.
| Foto: Instagram/briteresi
Pazi i na prehranu, ali tvrdi da se ne drži rigoroznih dijeta. Za Celebwell je ranije rekla da jede zdravo i uravnoteženo, dok među svojim navikama ima i proteinske shakeove s voćem i proteinskim prahom.
| Foto: Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi
Foto Instagram/briteresi