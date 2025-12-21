FOTO Čarolija adventa: Pogledajte blagdansko ozračje u centru Makarske

Lampice, klizalište i predivna atmosfera ovih dana vladaju ulicama Makarske, koja se pridružila popisu hrvatskih lokacija na kojima se slavi svaki dan
Advent koji se posljednjih godina prometnuo u zaštitni znak zimskog identiteta grada vraća se u svom punom trajanju; kroz cijeli prosinac, povezujući Kačićev trg, Hrpinu i Trg Tina Ujevića u jednu ugodnu zimsku šetnju uz more i mjesto divnih iskustava.
| Foto: Matko Begovic/PIXSELL
Foto: Matko Begovic/PIXSELL
| Foto: Matko Begovic/PIXSELL
Najavljeni su nastupi - Jakov Jozinović (21.12.), Maja Šuput (26.12.), Jole (27.12.), Minea (28.12.), a doček Nove godine na otvorenom predvodi Dražen Zečić.
| Foto: Matko Begovic/PIXSELL
Posebno mjesto zauzima dječji program: „najveći mali advent u Dalmaciji“ s Iglu zonom Djeda Božićnjaka na Hrpini, klizalištem na Trgu Tina Ujevića, radionicama, predstavama i pričama kroz cijeli prosinac, uz već dobro poznati Festival maskota i dječji doček Nove godine u podne.
| Foto: Matko Begovic/PIXSELL
„Ovogodišnji Advent zadržava sve ono zbog čega je postao prepoznatljiv, ali donosi i nova iskustva i razloge da ponovno prošećete gradom u prosincu. Na Kačićevu trgu nas očekuju koncerti, gastro zona i veliki dječji program s predstavama, maskotama i dječjim dočekom, Hrpina će biti pretvorena u Iglu zonu Djeda Božićnjaka, dok će se na Trgu Tina Ujevića ponovno otvoriti klizalište. Posebno smo ponosni na koncept koji povezuje tri čarobne lokacije u staroj gradskoj jezgri u jedinstvenu adventsku šetnju i atmosferu,“ izjavila je Marina Puharić, pročelnica Upravnog odjela za javne potrebe i društvene djelatnosti Grada Makarske.
| Foto: Matko Begovic/PIXSELL
