DIVNA ATMOSFERA

FOTO Čarolija adventa: Pogledajte blagdansko ozračje u centru Makarske

Lampice, klizalište i predivna atmosfera ovih dana vladaju ulicama Makarske, koja se pridružila popisu hrvatskih lokacija na kojima se slavi svaki dan
Blagdansko ozračje u centru Makarske
Advent koji se posljednjih godina prometnuo u zaštitni znak zimskog identiteta grada vraća se u svom punom trajanju; kroz cijeli prosinac, povezujući Kačićev trg, Hrpinu i Trg Tina Ujevića u jednu ugodnu zimsku šetnju uz more i mjesto divnih iskustava. | Foto: Matko Begovic/PIXSELL
