FOTO Centar Pule pretvoren u umjetničku atrakciju: Izložene kultne fotografije 'naših starih'

Na pulskom Trg sv. Tome otvorena je velika izložba fotografija na otvorenom posvećena dvojici važnih autora hrvatske i slovenske fotografije – Tošo Dabac i Alojz Orel. Izložba donosi presjek urbanog života, svakodnevice i ljudi kroz objektive umjetnika koji su obilježili fotografiju 20. stoljeća. Posjetitelji mogu razgledati radove na otvorenom prostoru u samom centru Pule.
Fotografije prikazuju prizore gradova, ulica i običnih ljudi, a poseban naglasak stavljen je na dokumentarni pristup i atmosferu vremena u kojem su nastale. Radovi Toše Dabca poznati su po emotivnom prikazu Zagreba i njegovih stanovnika, dok Alojz Orel donosi pogled na slovenske urbane motive. Izložba tako povezuje dvije fotografske tradicije i kulturna prostora kroz snažan vizualni dijalog.
Organizatori ističu kako je cilj izložbe približiti umjetnost široj publici i omogućiti građanima da fotografiju dožive izvan galerijskih prostora. Postavljanjem fotografija na otvorenom želi se stvoriti neposredan kontakt prolaznika s umjetničkim djelima. Time Pula ponovno potvrđuje svoju ulogu grada koji kulturne sadržaje približava javnosti.
Izložba je realizirana u suradnji kulturnih institucija iz Hrvatske i Slovenije, čime dodatno naglašava regionalnu kulturnu povezanost. Posebna vrijednost projekta je predstavljanje arhivskih i povijesnih fotografija u suvremenom javnom prostoru. Posjetitelji mogu usporediti različite autorske poetike i pristupe uličnoj fotografiji.
Otvorenje izložbe privuklo je brojne građane, ljubitelje fotografije i kulturne djelatnike. Postav ostaje dostupan svim prolaznicima tijekom narednih tjedana, bez potrebe za ulaznicom ili najavom. Ovakav format omogućuje da umjetnost postane dio svakodnevnog života grada i turističke ponude Pule.
