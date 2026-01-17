FOTO Čudo od umjetnosti: Tena Grgić radi bodyart kakav još nigdje niste vidjeli

Umjetnica Tena Grgić bavi se body paintom, ali ne oslikava gole modele, već kroz scenografiju i odjeću kreira optičku iluziju, pa njezini radovi izgledaju kao ‘AI generirana slika’
Tena Grgić ima 33 godine, a ako pitate njezine najbliže, reći će vam da crta otkad zna za sebe. Već osam godina uspješno balansira kao samostalna umjetnica, iako je umjetnost u njezinu životu prisutna od najranijeg djetinjstva. Ozbiljnije slikanje započelo je u tinejdžerskim danima, kad njezine srednjoškolske bilježnice nisu bile ispunjene bilješkama, nego portretima pisaca i književnih likova.
| Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
| Foto: Privatni album
Ono što je tad izgledalo kao obično šaranje po koricama, neplanirano je preraslo u životni poziv. Danas je multidisciplinarna umjetnica, a njezini su dani podijeljeni između slikanja na platnu, oslikavanja murala, body arta, grafičkog dizajna, vođenja slikarskih radionica i ilustriranja.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
- Volim tu dinamiku. U jednom sam trenutku na skeli s kistom u ruci, u drugom ilustriram ili glumim u reklamama, tako da me često možete vidjeti na TV-u ili u vizažističkom stolcu kao modela - govori nam Tena, po struci magistra grafičkog dizajna.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Karijeru je započela u jednoj modernoj i uspješnoj domaćoj firmi. Iako joj je to iskustvo bilo dragocjeno, vrlo je brzo shvatila da njezina kreativnost ne poznaje fiksno radno vrijeme.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
- Osjećala sam da mi treba širi prostor od onoga koji nudi uredski stol. Umjetnost me stalno vukla prema van, prema slobodi i nepredvidivosti. Onaj osjećaj da 'živim za vikend' jednostavno nije bio za mene. Ja sam u duši slobodna ptica - iskrena je Tena.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Ipak, grafički dizajn dao joj je neprocjenjive temelje - osjećaj za kompoziciju, boju i vizualnu komunikaciju, a to je danas vidljivo u svakom njezinu muralu ili slici. No želja za slobodnijim izrazom bila je jača pa je odlučila riskirati i krojiti put prema vlastitim pravilima. Tako već osam godina ponosno živi isključivo od svojih talenata kroz obrt ARTENA.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
U Kutinu, gdje danas živi, dovele su je životne okolnosti, ali i potreba za mirom koji Zagreb ponekad ne može pružiti.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
- Unajmljeni stanovi u metropoli često su preuski za vizije jednog umjetnika. Mojem kreativnom umu jednostavno je trebalo više kvadrata i tišine - kaže Tena.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Body artom, po kojemu je mnogi znaju, između ostalog, jer se njime prezentirala i na "Supertalentu", bavi se već deset godina i kontinuirano usavršava tehniku kojom briše dubinu prostora i ljude pretvara u dvodimenzionalne umjetničke objekte.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
- Ne oslikavam gole modele, već kroz scenografiju i odjeću kreiram optičku iluziju koja zbunjuje promatrača. U eri digitalne manipulacije ponosna sam što moj rad izgleda kao 'AI generirana slika', a zapravo je rezultat isključivo analogne vještine - objašnjava Tena.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
- Oči modela ostavljam netaknutima, one su žarišna točka koja daje život mojoj dvodimenzionalnoj viziji. Volim tu poetsku činjenicu da moja djela nakon snimanja nestaju - voda ih na kraju dana zauvijek odnosi - kaže Tena.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
