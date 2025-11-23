FOTO Da se rastopiš! U Zagrebu vježbajte jogu uz preslatke pse

Polaznici su nam rekli da su se došli maziti s psima više nego vježbati. Inovativan koncept joge koja se vježba uz štence kod nas se održava u Zagrebu i Splitu, donijeli su ih Poljaci...
Studio Amazona u zagrebačkoj Kukuljevićevoj ulici protekle nedjelje izgledao je kao scena iz filma - ali ne onog ozbiljnog nego najnježnijeg i najsmješnijega koji možete zamisliti.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Umjesto klasičnih rekvizita i tihe atmosfere koja obično vlada na satu klasične joge, prostorijom su odjekivali šuškanje malih šapa, tiho cviljenje, smijuljenje vježbača i povremeno: "Jaooo, pogledaj ga!". Jer tko bi uopće mogao odoljeti? Deseci malih njuškica veselo su se gurali oko vježbača, penjali im se u krilo, lizali nos i otimali pažnju tijekom svake asane. A nitko se nije bunio - upravo zato su i došli.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Puppy yoga ili, prevedeno, joga sa štencima, najnoviji svjetski wellness trend, stigla je u Hrvatsku i već postala totalni hit.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U toj posebnoj vrsti joge poanta je manje na savršenom položaju tijela, a mnogo više na savršenom društvu - malih pahuljastih štenaca, koji se maze, penju po leđima, pokušavaju zaspati na nečijem trbuhu ili odluče kako bi baš sad bilo savršeno vrijeme da vam poližu lice. I sve to dok vi pokušavate držati ravnotežu u jednoj od asana.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Na radionici u Zagrebu desetak štenaca zlatnih retrivera toliko je uživalo u pažnji da su se, čim bi se uspavali u nečijem krilu, počeli prevrtati na leđa tražeći još češkanja i maženja. Sudionici, naravno, nisu imali ništa protiv - dapače, većina ih je pola sata joge odradila više sjedeći na podu i mazeći male pse nego istežući mišiće i vježbajući. Iza ovog "slatkoga" koncepta stoje Poljaci, braća Sebastian i Hubert Miksza, osnivači Paw Yoge, koji su jogu za štence već proširili diljem Europe. Hrvatska je, čini se, doživjela mali "boom".
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
