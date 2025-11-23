Obavijesti

Galerija

Komentari 0
TRENIRAJTE S OSMIJEHOM

FOTO Da se rastopiš! U Zagrebu vježbajte jogu uz preslatke pse

Polaznici su nam rekli da su se došli maziti s psima više nego vježbati. Inovativan koncept joge koja se vježba uz štence kod nas se održava u Zagrebu i Splitu, donijeli su ih Poljaci...
24SATA Paw Yoga, inovativni koncept joge koji je stigao u Hrvatsku
Studio Amazona u zagrebačkoj Kukuljevićevoj ulici protekle nedjelje izgledao je kao scena iz filma - ali ne onog ozbiljnog nego najnježnijeg i najsmješnijega koji možete zamisliti. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/45
Studio Amazona u zagrebačkoj Kukuljevićevoj ulici protekle nedjelje izgledao je kao scena iz filma - ali ne onog ozbiljnog nego najnježnijeg i najsmješnijega koji možete zamisliti. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025