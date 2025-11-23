FOTO Da se rastopiš! U Zagrebu vježbajte jogu uz preslatke pse

Na radionici u Zagrebu desetak štenaca zlatnih retrivera toliko je uživalo u pažnji da su se, čim bi se uspavali u nečijem krilu, počeli prevrtati na leđa tražeći još češkanja i maženja. Sudionici, naravno, nisu imali ništa protiv - dapače, većina ih je pola sata joge odradila više sjedeći na podu i mazeći male pse nego istežući mišiće i vježbajući. Iza ovog "slatkoga" koncepta stoje Poljaci, braća Sebastian i Hubert Miksza, osnivači Paw Yoge, koji su jogu za štence već proširili diljem Europe. Hrvatska je, čini se, doživjela mali "boom". | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL