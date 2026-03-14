Dnevni horoskop za subotu 14. ožujka: Blizanci ne budite depresivni, Bik je pun ideja...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne budite previše zahtjevni prema bližnjima. Zbog neraspoloženja činit ćete nešto što je u suprotnosti s vašom prirodom. Nesporazumi će biti istaknuti i kod onih koji danas rade. Provjerite svaki dogovor, termin ili dogovorene uvjete kako vam nešto ne bi promaknulo. Moguć je kvar kućanskog aparata ili manja šteta u domu.

POGLEDAJ VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuju vas ugodni susreti, intimni razgovori sa simpatijom ili skladni odnosi s prijateljima. Bit ćete omiljeni među bližnjima koji će vam se obraćati za savjet. Na pamet će vam padati dobre ideje, pa će kreativci ostvarivati originalna i maštovita djela. Slobodno vrijeme posvetite hobiju i literaturi koja vas opušta.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nemojte si dopustiti da zbog problema postanete depresivni. Budite u stalnom pokretu i izbjegavajte druženja s onima koji vas svojim brigama mogu još više oneraspoložiti. Potrudite se što više vremena provesti na svježem zraku, šetnje će vam iznimno goditi. Večer provedite u dobrom društvu koje će vas nasmijati.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne dopustite da vas ljubomora zaslijepi kada su posrijedi partnerovi osjećaji prema vama. Smirite li se, shvatit ćete da je s vašim odnosom sve u redu. Negativnu energiju i nemir pretočite u rad ili sportske aktivnosti. Osjećate li se iscrpljenima, možda biste trebali otkazati neke poslove i omogućiti si više odmora.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Slobodne aktivnosti i vrijeme koje provodite s prijateljima dobivaju na značaju. Ništa vam neće biti teško, pa biste im mogli pomagati u selidbi ili renoviranju doma. Ljubavni život poprima previše predvidljivih tijekova. Možda vam nedostaje strasti kao na početku odnosa. Potrudite se, budite maštovitiji i romantičniji.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete puni pokretačke energije pa će vam odgovarati druženja, putovanja i sva mjesta gdje se nešto događa. Mnogi će se okoristiti vašim mudrim savjetima. Zatrebate li i sami nečiji savjet, sigurno ćete ga dobiti. Zajednička priprema večere s partnerom proteći će u vedrom raspoloženju, pa ćete se oboje puno smijati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ako je ljubavna veza u krizi, odlučite se za razgovor kojeg odlažete. Suočite drugu stranu s mogućim posljedicama njegova ponašanja, ako se takva situacija nastavi i dalje. Za ostvarenje ljubavnog sklada bit će nužno zatomiti ljutnju i ostvariti kompromis. Djeca će vas umoriti nestašlucima, no uz njih ćete zaboraviti na brige.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Kontakt sa simpatijom će se intenzivirati pa ćete shvatiti da za vas dvoje ima nade. Strpljivo pričekajte dok druga strana ne riješi svoje privatne probleme. Razgovor s prijateljem pomogao bi vam da steknete ispravan uvid u problematične situacije, stoga poslušajte njegov savjet. Večer posvetite zabavi i razbibrizi.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Osjetit ćete stvaralački poticaj i upustiti se u sve što se tiče promjena. Prisjetit ćete se zaboravljenih hobija pa ćete se s nekim od njih početi intenzivnije baviti. Neki će primiti poziv na putovanje ili društveni događaj - svakako se odazovite. Ljubavni odnosi razvijat će se u romantičnom duhu – nekima partner predlaže zajednički život.

Foto: ANDOR BUJDOSO

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odgovarat će vam vrijeme provedeno s voljenim osobama. Bit ćete zadovoljni sobom i ljudima s kojima ćete biti okruženi. Partnerova toplina i vaša nježnost učinit će da vam dan prođe u zadovoljstvu. Večer dočekajte u nekoj opuštajućoj aktivnosti, bilo da je to slušanje omiljene glazbe ili čitanje knjige.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete imati ni trenutka mira. Umjesto da popodne odmarate, primit ćete se spremanja i čišćenja. Nećete podnijeti da bližnji budu neaktivni pa ćete i njima podijeliti zadatke. U potrazi za zabavom naći ćete se u društvu koje vam neće odgovarati. Ako ste na putu, budite strpljivi i oprezni. Izbjegavajte brzu vožnju i pretjecanje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Odazovite se pozivu za večer provedenu u društvu ljudi, koji vam se na prvi pogled ne čine zanimljivi. U razgovoru s njima shvatit ćete da ste ih podcijenili. Razveselit će vas slučajni susreti ili primljeni telefonski pozivi i poruke. Obratite pozornost na dugove ili neplaćene režije, pokušajte napraviti reda!