FOTO Dieselova revija kao oda kaosu: Moda za nesavršeno jutro nakon najbolje noći

Prvi dan Tjedna mode u Milanu donio je spektakularnu detonaciju modnih konvencija, a epicentar je bila revija Diesela. Kreativni direktor Glenn Martens još je jednom potvrdio svoj status majstora koji vješto balansira na rubu avangarde i komercijalne genijalnosti
Diesel je za sezonu jesen/zima 2026/2027 na Milanskom tjednu mode predstavio kolekciju koja je istovremeno provokativna, inovativna i nevjerojatno nosiva.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
U svijetu koji sve više teži pročišćenom minimalizmu, kreativni direktor Glenn Martens je ponudio protuotrov: slavlje hedonizma, kaosa i nepokolebljivog samopouzdanja koje dolazi s 'jutrom poslije'.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Umjesto klasične piste, gosti su ušli u golemi prostor Superstudio Maxi pretvoren u nadrealni arhivski spomenik. Scenografija, opisana kao postmoderna verzija Boschevog "Vrta zemaljskih naslada", sastojala se od više od pedeset tisuća predmeta prikupljenih tijekom gotovo pet desetljeća postojanja brenda.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Na kaotičnim hrpama našlo se sve, od motocikala i mikrovalnih pećnica do lutki na napuhavanje, figura Djeda Mraza, starih televizora i plišanih igračaka. Bio je to hram Dieselove pop-kulturalne povijesti, divlji i nefiltrirani prikaz svega onoga što brend predstavlja: energiju, subverziju i život življen punim plućima.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Ova impresivna instalacija nije bila samo pozadina, već ključni dio narativa. Ona je materijalizirala sjećanja na tisuće proživljenih noći i zabava, stvarajući savršenu kulisu za kolekciju posvećenu onom jednom, specifičnom trenutku: buđenju nakon lude noći.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Cijela kolekcija prožeta je estetikom namjerne pogreške i osjećajem odjeće koja je nabacana na tijelo u žurbi, ali baš zato izgleda nevjerojatno seksi i moćno. Martens je odbacio ideju srama i pretvorio je u čin prkosa i samopouzdanja.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Sve je u onom trenutku kojeg se možda i ne sjećamo. Svi smo ih imali, kad se probudite i ne znate gdje ste, pitajući se 'što se dogodilo sinoć?'. Zabavili ste se i sve je na vama krivo odjeveno, ali je super seksi i vruće, objasnio je Martens uoči revije.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Taj osjećaj 'savršene nesavršenosti' postigao je majstorskim tehnikama manipulacije tkaninom. Odjeća je namjerno uvijena, zgužvana i fiksirana u stanju permanentnog kaosa, kao da je zamrznuta u pokretu.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Komadi od jerseya dizajnirani su s dvostrukim slojevima kako bi izgledali nemarno prebačeni preko tijela, dok su pletene haljine i veste tretirane tako da ostavljaju dojam kao da su proživjele najluđi tulum u povijesti.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Iako je konceptualno snažna, kolekcija je prije svega demonstracija tehničke vještine. Traper, kao okosnica brenda, doživio je potpunu transformaciju. Martens je koristio smolu kako bi na trapericama i jaknama stvorio trajne, 'zapečene' nabore, dajući im izgled kao da su nošene danima.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Predstavljeni su i komadi od flokiranog trapera s 'ostarjelim' izgledom te oni s printom koji izgleda kao da puca i otkriva donji sloj.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Posebno su se istaknuli kaputi i odijela skrojeni od recikliranog filca, materijala nalik na industrijsku izolaciju, koji je nastao od ostataka iz proizvodnje. Time je Martens još jednom pokazao svoju predanost održivosti.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Vrhunac kolekcije bile su takozvane 'monster' bunde, patchwork kreacije od umjetnog krzna u jarkim bojama s prugama koje izgledaju kao da ih je zahvatio plamen dok su se modeli kretali pistom.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Uz odjeću, predstavljeni su i novi modni dodaci koji će zasigurno postati predmet žudnje. Debitirala je torba D-One, prepoznatljiva po ručkama koje se pretvaraju u remenje s više kopči, a dolazi u varijantama od kože do trapera ukrašenog kristalima.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Obuća je zadržala oštru, skulpturalnu siluetu sa šiljastim vrhovima zatvorenim unutar arhitektonskih bočnih zidova.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Uz novu liniju naočala, predstavljen je i sat 'Closer', prvi uniseks model brenda koji spaja visoku tehnologiju s estetikom nakita.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Diesel pod Martensovim vodstvom ne stvara samo odjeću, već gradi cjeloviti i prepoznatljivi modni svemir.
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
