Obavijesti

Galerija

Komentari 0
STIGLI BROJNI POSJETITELJI

FOTO Dnevno adventsko druženje: Centar Zagreba pun šetača i blagdanskog ugođaja

Centar Zagreba je ispunjen brojnim građanima i turistima koji su uživali u dnevnom druženju i bogatoj ponudi Adventa u Zagrebu. Razni sadržaji, od gastronomske ponude do glazbenog programa, privukli su posjetitelje svih generacija
Zagreb: Brojni posjetitelji uživaju u raznim sadržajima na Adventu Zagreb
Brojni posjetitelji su uživali u raznim sadržajima i atrakcijama ovogodišnjeg Adventa. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/25
Brojni posjetitelji su uživali u raznim sadržajima i atrakcijama ovogodišnjeg Adventa. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025