FOTO Dvor Pitve Villas: Mir i autentičnost otoka Hvara u malom dalmatinskom selu

U potrazi za odmorom izvan turističke vreve, sve više gostiju bira manje, autentične lokacije koje nude privatnost i kontakt s prirodom. Upravo takav smještaj nudi Dvor Pitve Villas, kompleks smješten u selu Pitve, nedaleko od Jelse na otoku Hvaru
Riječ je o kompleksu koji se sastoji od četiri novouređene vile, koje se mogu iznajmljivati zasebno ili zajedno, što ih čini pogodnima za parove, obitelji ili
manje grupe. Lokacija se ističe mirom i tradicionalnim ambijentom, a istovremeno omogućuje relativno brz pristup moru i glavnim sadržajima u Jelsi.
Svaka vila uključuje terasu s pogledom na more, vrt ili okolni krajolik, a gostima su na raspolaganju i vanjski bazen te uređeni vrt. Pojedine vile imaju i privatne bazene, koji su u funkciji od svibnja do listopada.
Primjerice, vila Deluxe prostire se na 80 četvornih metara i sadrži jednu spavaću sobu s velikim bračnim krevetom te dnevni boravak s kaučem na razvlačenje, što znači da može ugostiti do tri osobe. Uz to, uključuje potpuno opremljenu kuhinju, privatnu kupaonicu te dodatne sadržaje poput perilice posuđa, aparata za kavu i klima-uređaja.
Budući da se kompleks sastoji od četiri vile, a svaka od njih u pravilu ima jednu spavaću sobu, Dvor Pitve Villas ukupno raspolaže s četiri spavaće sobe, uz dodatne ležajeve u dnevnim boravcima.
Gostima su dostupni besplatni WiFi, privatno parkiralište te mogućnost doručka, uključujući kontinentalnu, vegetarijansku i bezglutensku opciju. U sklopu objekta nalazi se i vodeni park, što može biti dodatna pogodnost za obitelji s djecom.
Dvor Pitve Villas udaljen je oko 31 kilometar od grada Hvara i njegovih glavnih znamenitosti poput katedrale sv. Stjepana, Hvarskog kazališta i tvrđave Fortica.
Glavna prednost ovog kompleksa nije luksuz u klasičnom smislu, već kombinacija autentične dalmatinske atmosfere, prirodnog okruženja i privatnosti. Smještaj u selu Pitve nudi upravo ono što mnogi traže — odmak od gužve, ali bez potpune izolacije.
Za goste koji žele tiši odmor, blizinu prirode i jednostavan komfor, Dvor Pitve Villas predstavlja solidan izbor na jednom od najpopularnijih hrvatskih otoka.
