FOTO Egzotičan hotel u džungli na Baliju - Savršen spoj divljeg i modernog za avanturiste

Kasia Ungasan na liticama Uluwatu na Baliju spaja brutalističku arhitekturu i tropsku prirodu, stvarajući dramatičan, ali udoban ambijent. Hotel nudi devet apartmana, privatnost i co‑working prostor, idealno za odmor i rad u inspirativnom okruženju
Kasia Ungasan smješten je na liticama Uluwatu na Baliju, što pruža spektakularan pogled na ocean i okolnu džunglu. Hotel je okružen bujnom tropskom vegetacijom koja stvara osjećaj privatnosti i izolacije. Iako je u blizini popularnih plaža i surf spotova, gostima nudi mir i spokoj daleko od gužve. Priroda i arhitektura skladno se spajaju, čineći boravak vizualno impresivnim iskustvom. Ovo mjesto je idealno za odmor u kojem se može uživati u tišini i prirodnom okruženju. | Foto: Instagram/kasiaungasan
