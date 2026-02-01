FOTO Egzotičan hotel u džungli na Baliju - Savršen spoj divljeg i modernog za avanturiste

Kasia Ungasan smješten je na liticama Uluwatu na Baliju, što pruža spektakularan pogled na ocean i okolnu džunglu. Hotel je okružen bujnom tropskom vegetacijom koja stvara osjećaj privatnosti i izolacije. Iako je u blizini popularnih plaža i surf spotova, gostima nudi mir i spokoj daleko od gužve. Priroda i arhitektura skladno se spajaju, čineći boravak vizualno impresivnim iskustvom. Ovo mjesto je idealno za odmor u kojem se može uživati u tišini i prirodnom okruženju. | Foto: Instagram/kasiaungasan