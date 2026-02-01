FOTO Egzotičan hotel u džungli na Baliju - Savršen spoj divljeg i modernog za avanturiste

Kasia Ungasan na liticama Uluwatu na Baliju spaja brutalističku arhitekturu i tropsku prirodu, stvarajući dramatičan, ali udoban ambijent. Hotel nudi devet apartmana, privatnost i co‑working prostor, idealno za odmor i rad u inspirativnom okruženju
Kasia Ungasan smješten je na liticama Uluwatu na Baliju, što pruža spektakularan pogled na ocean i okolnu džunglu. Hotel je okružen bujnom tropskom vegetacijom koja stvara osjećaj privatnosti i izolacije. Iako je u blizini popularnih plaža i surf spotova, gostima nudi mir i spokoj daleko od gužve. Priroda i arhitektura skladno se spajaju, čineći boravak vizualno impresivnim iskustvom. Ovo mjesto je idealno za odmor u kojem se može uživati u tišini i prirodnom okruženju.
Hotel je projektiran u stilu brutalizma, s masivnim betonskim pločama i geometrijskim oblicima. Prostrani otvori i duboke sjenovite zone omogućuju igru svjetla i sjene tijekom dana. Beton i prirodni materijali kombinirani su s drvenim detaljima kako bi prostor bio topao i ugodan. Svaka zgrada u hotelu pažljivo je pozicionirana kako bi se maksimalno iskoristio pogled i prirodna ventilacija. Arhitektura stvara osjećaj monumentalnosti, ali i intime.
Interijeri hotela su minimalistički, ali udobni, s modernim namještajem i jednostavnim linijama. Industrijski beton je uravnotežen toplim tonovima drva i prirodnih tekstura. Svaka soba ima prostrane prozore koji povezuju unutarnji prostor s vanjskim okolišem. Dekoracija je suptilna, bez suvišnih detalja, što omogućuje gostu da se fokusira na prirodnu ljepotu Balija. Cijeli prostor odiše smirenošću i sofisticiranošću.
Hotel nudi devet pažljivo dizajniranih apartmana koji osiguravaju privatnost i udobnost. Neke sobe imaju polu-privatne bazene ili dvorišta s vodom koja hladi prostor. Svaka jedinica kombinira funkcionalnost i estetsku privlačnost, nudeći luksuz bez pretjeranog kiča. Prostor je dizajniran tako da gost osjeti mir i povezanost s prirodom. Sobe su idealne za parove, solo putnike i digitalne nomade koji traže inspirativno okruženje.
Hotel nudi co‑working prostor i kafić, što ga čini pogodnim za goste koji rade na daljinu. Prostori su dizajnirani da potiču produktivnost, ali i opuštanje nakon radnog dana. Dostupan je i lounge prostor za druženje i uživanje u pogledu na ocean. Personalizirana usluga dodatno poboljšava iskustvo boravka. Gostima se nudi osjećaj zajednice, ali i potpuna sloboda privatnosti.
Kasia Ungasan se nalazi u blizini poznatih surf spotova i pješčanih plaža. Gosti mogu lako posjetiti kulturne i povijesne znamenitosti Balija. Unatoč blizini turističkih atrakcija, hotel zadržava osjećaj izolacije i mirnog utočišta. Osigurava savršen balans između aktivnosti i opuštanja. Posjetitelji mogu istraživati otok tijekom dana, a vraćati se u mir i luksuz hotela.
Kasia Ungasan se doživljava kao više od smještaja – to je arhitektonsko i dizajnersko iskustvo. Hotel briše granice između brutalnog betona i prirodnog okoliša, nudeći jedinstvenu estetsku harmoniju. Gosti mogu uživati u luksuzu, minimalizmu i privatnosti istovremeno. Svaki detalj prostora promišljen je kako bi boravak bio inspirativan i opuštajući. Hotel pruža nezaboravno iskustvo za one koji traže nešto posebno i drukčije.
