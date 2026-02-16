FOTO Evo gdje su sve u Zagrebu bile poslovnice Name i što se danas nalazi u tim prostorima

Zatvaranje robne kuće NAMA u Ilici emotivno su dočekali i zaposlenici i kupci, a u fokusu javnosti ostalo je pitanje budućnosti te prestižne trgovačke lokacije. Dok se čeka odluka novog vlasnika o sudbini najstarije zagrebačke robne kuće, podsjeća se i na sudbine ostalih Naminih objekata u gradu
Robna kuća 'Nama' na Kvaternikovom trgu desetljećima je bila jedno od glavnih trgovačkih središta istočnog dijela Zagreb. Nakon zatvaranja poslovanja, prostor je zadržao trgovačku namjenu, ali pod drugim vlasnicima i s izmijenjenim sadržajem. Iako više ne nosi prepoznatljivo ime NAMA, zgrada je i dalje važna komercijalna točka Kvaternikova trga. Za mnoge Zagrepčane ostaje simbol vremena kada su robne kuće bile središte gradske kupovine i društvenog života.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Dnevno pored tog objekta prođe velik broj ljudi prisjećajući se što je tamo nekada bilo.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Robna kuća 'Nama' na Srednjacima bila je važna trgovačka točka lokalne zajednice sve do zatvaranja. Nakon prestanka rada, zgrada je zadržala trgovačku funkciju, tu se sada nalazi prodavaonica Konzum.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Na mjestu nekadašnje 'Name' u zagrebačkoj Volovčici danas se nalazi nova stambeno-poslovna zgrada, čime je taj dio kvarta doživio značajnu urbanističku promjenu. Stara robna kuća bila je godinama važna točka svakodnevne kupnje i okupljanja stanovnika istočnog dijela grada, no s vremenom je zatvorena, a potom i srušena. Nova izgradnja donijela je suvremeniji sadržaj, ali je za mnoge starije stanovnike ostala i simbol nestanka jednog prepoznatljivog dijela kvartovske povijesti. Sada se tamo nalazi prodavaonica Konzum i stambeni objekti.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
U praksi se nakon propadanja i zatvaranja 'Nama' objekta na Remizi prostor koristi za razne trgovine i skladišni prostor, dok su neki dijelovi i danas neiskorišteni, čak i usprkos povoljnoj poziciji kraj tramvajskog okretišta i autobusnih linija.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Ovako sada izgleda.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Na bivšoj lokaciji Name na Vrbanima nalaze se kafići, restoran i kladionica.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Danas se mjesto bivše Name na Žitnjaku više ne povezuje s prepoznatljivim robnim kućama. Tamo se sada nalazi Kunlun trgovački centar.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Tamo se sada nalaze razne prodavaonice, kafići i restorani.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Robna kuća Nama na tadašnjem Trgu Oktobarske revolucije, danas Trešnjevačkom trgu, otvorena je 1960. i predstavlja jednu od prvih modernih robnih kuća u toj zagrebačkoj gradskoj četvrti.
Nakon zatvaranja poslovanja pod brendom Nama, zgrada je nastavila trgovačku funkciju – u prizemlju je danas supermarket Konzum Plus, a objekt služi i drugim manjim trgovinama te lokalnim sadržajima.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Robna kuća Nama na Kustošija bila je jedna od brojnih filijala koje su se tijekom širenja lanca otvarale u Zagrebu još od 1960‑ih godina. Tijekom vremena, kako je Nama propadala, prodajni prostori u Kustošiji prestali su poslovati pod tim imenom i preuređeni su za druge trgovačke sadržaje, uključujući trgovinu Konzum i nekoliko manjih lokala.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Danas na toj lokaciji više ne postoji robna kuća Nama, ali prostor i dalje služi trgovačkoj i komercijalnoj namjeni u lokalnoj zajednici.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Robna kuća Nama u Dubravi bila je jedna od zagrebačkih filijala poznatog lanca koja je lokalnoj zajednici dugo pružala trgovačke usluge tijekom druge polovice 20. stoljeća. Nakon zatvaranja poslovanja pod imenom Nama, tamo se sada nalazi LIDL, Dm, Borovo i lokacija je poznata pod 'Trgovački centar Dubrava.'
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Robna kuća Nama u Trnskom otvorena je sredinom 1960-ih kao modernistički projekt i predstavljala je jedan od prvih primjera suvremenog trgovačkog objekta u Novom Zagrebu, dizajniran prema zamisli arhitekta Aleksandra Dragomanovića.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Nakon što je prestala poslovati pod brendom Nama, prostor je kroz godine promijenio namjenu i funkcionira kao dio lokalne trgovačke i komercijalne mreže naselja. Objekt je prepoznat i u kontekstu arhitektonske baštine Trnskog.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Nama Volovčica, gdje se sada nalazi prodavaonica Konzum.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
I naravno, tu je Nama Ilica. Najprepoznatljiviji objekt koji krasi ulicu glavnog trga u Zagrebu.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Vijest o zatvaranju izazvala je snažne emocije među zaposlenicima i dugogodišnjim kupcima koji su je doživljavali kao simbol stare gradske kupovine. Posljednjih dana rada brojni su građani dolazili oprostiti se od robne kuće, prisjećajući se uspomena, dok su djelatnici zatvaranje ispratili uz suze, fotografiranje i simbolično gašenje svjetala u izlozima. Za mnoge je Nama predstavljala više od trgovine – bila je dio identiteta grada i svakodnevice njegovih stanovnika.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL