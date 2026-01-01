Obavijesti

NEKI KLIŽU, NEKI ŠEĆU...

FOTO Ovako Zagrepčani provode prvi dan Nove godine

Sunce je obasjavalo centar grada tijekom Nove godine, što je na ulice izmamilo brojne gađane. Mnogi građani iskoristili su sunčano prijepodne za klizanje u Ledenom parku na Tomislavcu. Atmosfera je bila vesela i užurbana
Zagreb: Sunčano prijepodne u centru grada
Nakon dugog novogodišnjeg slavlja, jutro u Zagrebu počelo je sa suncem i mirnom atmosferom. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
