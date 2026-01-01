FOTO Ovako Zagrepčani provode prvi dan Nove godine

Sunce je obasjavalo centar grada tijekom Nove godine, što je na ulice izmamilo brojne gađane. Mnogi građani iskoristili su sunčano prijepodne za klizanje u Ledenom parku na Tomislavcu. Atmosfera je bila vesela i užurbana
Nakon dugog novogodišnjeg slavlja, jutro u Zagrebu počelo je sa suncem i mirnom atmosferom.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Nakon dugog novogodišnjeg slavlja, jutro u Zagrebu počelo je sa suncem i mirnom atmosferom. |
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Nakon dugog novogodišnjeg slavlja, jutro u Zagrebu počelo je sa suncem i mirnom atmosferom.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Prekrasno vrijeme na ulice je izmamilo brojne šetače koji su odlučili protegnuti noge i uživati u slobodnom danu.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Brojni građani odlučili su iskoristiti priliku i klizati u Ledenom parku na Trgu Kralja Tomislava.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL