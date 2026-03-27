FOTO Evo koja muška frizura je najbolja baš za vaš oblik lica

Pronalaženje prave frizure za oblik lica nije lako. Baš kao što loše obrve mogu potpuno promijeniti izgled, ista je stvar s kosom. Prema istraživanju, pola muškaraca 'mrzi' svoju frizuru odmah nakon što izađu od frizera
U nastavku pogledajte koja frizura najbolje odogovara vašem tipu lica.
Foto: Canva/Keith Mayhew/Maja Smiejkowska/Profimedia
U nastavku pogledajte koja frizura najbolje odogovara vašem tipu lica. |
Foto: Canva/Keith Mayhew/Maja Smiejkowska/Profimedia
U nastavku pogledajte koja frizura najbolje odogovara vašem tipu lica.
| Foto: Canva/Keith Mayhew/Maja Smiejkowska/Profimedia
KVADRATNO LICE Kvadratno lice ima izraženu čeljust i oštre crte, što omogućava nošenje većine frizura. Idealno je držati kosu kraćom sa strane i dužom na vrhu, poput teksturiranog quiffa ili pompadoura. Frizure koje dodaju volumen sa strane treba izbjegavati jer mogu dodatno naglasiti širinu lica. Buzz cut i French crop također dobro funkcioniraju za jednostavan, ali uredan izgled. Ove frizure naglašavaju crte lica, ali zadržavaju proporcije.
OKRUGLO LICE Okružno lice je simetrično i blago zaobljeno, pa frizure trebaju dodati visinu bez dodatne širine. Idealni su klasični razdjeljak sa strane ili blago razbarušeni “bed head” stil. Izbjegavaj potpuno kratke i okrugle frizure, poput buzz cut-a, jer mogu dodatno naglasiti puninu lica. Lagano izblijedjenje ili taper fade vizualno izdužuje lice. Frizure koje dodaju strukturu i kontrast pomažu razbiti okrugle linije.
OVALNO LICE Ovalno lice ima uravnotežene proporcije, sa suženom bradom i višim jagodicama. Većina frizura dobro pristaje, a cilj je održati lice vidljivim, bez prekrivanja. Srednje do duge frizure koje se mogu počešljati unatrag, ili mekani crop, idealne su opcije. Frizure s opuštenim rubovima omekšavaju oštre crte i održavaju balans. Ovo lice omogućava najveću fleksibilnost u izboru stilova.
TROSTRANO LICE Trostrano lice ima široku čeljust i uži čelo, pa frizure trebaju dodati volumen na vrhu. Quiff, razdjeljak sa strane ili pompadour vizualno podižu gornji dio lica. Sa strane su preporučene umjerene fade ili klasične škare, ovisno o stilu. Sušilo za kosu pomaže postići željeni volumen, ali stiliranje je jednostavno kad se navikneš. Ove frizure balansiraju proporcije lica i naglašavaju gornji dio.
IZDUŽENO LICE Kod izduženog lica važno je proširiti vizualno lice, a ne dodatno ga izdužiti. Izbjegavaj frizure s puno volumena na vrhu i kratko sa strane. Executive Contour, Ivy League ili srednje duge frizure održavaju proporciju. Neuredni surfer-ski stil ili Caesar mogu dodati širinu i opušteniji izgled. Ove frizure čine lice proporcionalnijim i manje izduženim.
DIJAMANTNO LICE Dijamantno lice ima izražene jagodice i užu bradu, pa frizure trebaju dodati volumen i omekšati crte. Slojevite ili teksturirane frizure dobro funkcioniraju jer balansiraju širinu jagodica. Kraće frizure mogu biti mekane sa strane, dok šiške dodaju dodatnu ravnotežu. Izbjegavaj uniformirane fade-ove jer naglašavaju oštre crte. Ove frizure naglašavaju proporcije i uravnotežuju lice.
