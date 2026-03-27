FOTO Evo koja muška frizura je najbolja baš za vaš oblik lica

KVADRATNO LICE Kvadratno lice ima izraženu čeljust i oštre crte, što omogućava nošenje većine frizura. Idealno je držati kosu kraćom sa strane i dužom na vrhu, poput teksturiranog quiffa ili pompadoura. Frizure koje dodaju volumen sa strane treba izbjegavati jer mogu dodatno naglasiti širinu lica. Buzz cut i French crop također dobro funkcioniraju za jednostavan, ali uredan izgled. Ove frizure naglašavaju crte lica, ali zadržavaju proporcije. | Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL