FOTO Fatalna brineta zapalila internet! U izazovnom izdanju otkrila je svoju 'malu tajnu'

Bivša reality zvijezda i influencerica, Maura Higgins, ponovno je oduševila obožavatelje zavodljivim fotografijama sa snimanja. Tridesetpetogodišnja Irkinja pozirala je u ružičastom donjem rublju brenda Victoria's Secret, naglašavajući svoju besprijekornu figuru i glamurozni stil
Na fotografijama koje je podijelila na Instagramu, Maura pozira u romantično uređenoj sobi ispunjenoj ružičastim detaljima, od čajnog seta do prepoznatljivih vrećica poznatog modnog brenda
Uz donje rublje, kombinirala je i ružičasto-bijeli ogrtač koji je ležerno prebacila preko ramena, dodatno ističući elegantan i senzualan dojam.
Svoju objavu kratko je opisala riječima: “Imam malu tajnu…”, uz oznaku suradnje s brendom.
Osim modnih angažmana, Maura je nedavno progovorila i o televizijskim ponudama koje je odbila.
U intervjuu je otkrila kako je više puta rekla “ne” emisijama poput Big Brother UK, Celebs Go Dating i MasterChef UK.
Spomenula je i poziv za sudjelovanje u popularnom plesnom showu Strictly Come Dancing, no priznaje kako ples nikada nije bio dio njezinih planova.
- Ispunila sam sve što sam željela. Neke stvari jednostavno nisu na mojoj listi ciljeva - izjavila je, tajanstveno dodajući kako još uvijek ima planove o kojima ne želi javno govoriti.
Početkom godine gledatelji su je mogli vidjeti u američkom izdanju The Traitors, a nedavno se okušala i u glumi.
Iako se radi o manjoj ulozi, Maura priznaje kako je iskustvo bilo izazovno, ali i zabavno, pogotovo jer je film sniman u Irskoj.
- Ako trepnete, propustit ćete me u filmu - našalila se, dodajući kako nije sigurna ima li prirodni talent za glumu. - Ne mislim da sam stvorena za to - iskreno je priznala.
Unatoč tome, Maura Higgins nastavlja graditi karijeru na više frontova, od modnih kampanja do televizijskih projekata, potvrđujući status jedne od najzapaženijih reality zvijezda svoje generacije.
