Obavijesti

Galerija

Komentari 2
OSTAVLJA BEZ DAHA

FOTO Fitness model: Tijelo mi je toliko savršeno da me svi pitaju jesam li stvarna ili AI model

Eva Andressa je brazilska fitness zvijezda, nekadašnja natjecateljica u body-fitnessu i danas poznata fitness model i influencerica. Svoje prve korake u svijetu fitnessa započela je s 17 godina, jer je željela povećati svoju mišićnu masu i ojačati tijelo zbog svoje vitke građe
FOTO Fitness model: Tijelo mi je toliko savršeno da me svi pitaju jesam li stvarna ili AI model
Rođena je 19. prosinca 1984. u Curtibi, u brazilskom saveznom državi Paraná. Na početku karijere je naišla na poteškoće, bez trenera i adekvatnog znanja brzo je odustala nakon mjesec dana. Prekretnica u njezinoj karijeri došla je kada je upoznala atletu Jardela Barrosa, svog budućeg supruga, koji joj je pružio potrebnu motivaciju i strukturirane treninge. | Foto: Instagram/eva_andressa
1/54
Rođena je 19. prosinca 1984. u Curtibi, u brazilskom saveznom državi Paraná. Na početku karijere je naišla na poteškoće, bez trenera i adekvatnog znanja brzo je odustala nakon mjesec dana. Prekretnica u njezinoj karijeri došla je kada je upoznala atletu Jardela Barrosa, svog budućeg supruga, koji joj je pružio potrebnu motivaciju i strukturirane treninge. | Foto: Instagram/eva_andressa
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025