FOTO Fitness model: Tijelo mi je toliko savršeno da me svi pitaju jesam li stvarna ili AI model

U natjecateljskom svijetu Eva je započela svoju karijeru s 21 godinom i odmah osvojila titulu Figure prvakinje. Tijekom godina nizala je brojne nacionalne i međunarodne uspjehe, a 2008. osvojila je prvo mjesto u kategoriji Body Fitness na IFBB natjecanju u Brazilu, što je označilo njezin najveći natjecateljski uspjeh. Kako natjecateljski fitness nije bio financijski održiv, Eva se oko 2009. godine preusmjerila na fitness modeliranje, koristeći svoj izgled i reputaciju da postane prepoznatljivo lice u industriji. | Foto: Instagram/eva_andressa