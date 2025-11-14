FOTO Fitness model: Tijelo mi je toliko savršeno da me svi pitaju jesam li stvarna ili AI model

Eva Andressa je brazilska fitness zvijezda, nekadašnja natjecateljica u body-fitnessu i danas poznata fitness model i influencerica. Svoje prve korake u svijetu fitnessa započela je s 17 godina, jer je željela povećati svoju mišićnu masu i ojačati tijelo zbog svoje vitke građe
Rođena je 19. prosinca 1984. u Curtibi, u brazilskom saveznom državi Paraná. Na početku karijere je naišla na poteškoće, bez trenera i adekvatnog znanja brzo je odustala nakon mjesec dana. Prekretnica u njezinoj karijeri došla je kada je upoznala atletu Jardela Barrosa, svog budućeg supruga, koji joj je pružio potrebnu motivaciju i strukturirane treninge.
U natjecateljskom svijetu Eva je započela svoju karijeru s 21 godinom i odmah osvojila titulu Figure prvakinje. Tijekom godina nizala je brojne nacionalne i međunarodne uspjehe, a 2008. osvojila je prvo mjesto u kategoriji Body Fitness na IFBB natjecanju u Brazilu, što je označilo njezin najveći natjecateljski uspjeh. Kako natjecateljski fitness nije bio financijski održiv, Eva se oko 2009. godine preusmjerila na fitness modeliranje, koristeći svoj izgled i reputaciju da postane prepoznatljivo lice u industriji.
Danas se Eva Andressa smatra simbolom discipline, upornosti i zdravog načina života. Tijekom svoje natjecateljske karijere trenirala je vrlo intenzivno, često dva puta dnevno kombinirajući kardio i vježbe snage. Iako je danas etablirana kao fitness brend, i dalje održava visoku razinu discipline u prehrani, koja uključuje dovoljno proteina, povrće, voće i kontrolirani unos ugljikohidrata.
Priča Eve Andresse inspirativna je jer pokazuje kako se kroz trud, znanje i podršku može postići transformacija. Njezino tijelo je toliko savršeno isklesano da je mnogi pitaju je li ona stvarna ili AI model.
