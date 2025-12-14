FOTO Folklor u Bjelovaru: Večer nacionalnih manjina oduševila

U Bjelovaru je održana 17. Večer nacionalnih manjina, najveća hrvatska manifestacija posvećena očuvanju i predstavljanju tradicijskog folklora manjinskih zajednica
U novoobnovljenoj Dvorani europskih prvaka sinoć je održana 17. Večer nacionalnih manjina, tradicionalna manifestacija koja je još jednom istaknula kulturno bogatstvo, tradiciju i multikulturalnost Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U novoobnovljenoj Dvorani europskih prvaka sinoć je održana 17. Večer nacionalnih manjina, tradicionalna manifestacija koja je još jednom istaknula kulturno bogatstvo, tradiciju i multikulturalnost Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije. |
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U novoobnovljenoj Dvorani europskih prvaka sinoć je održana 17. Večer nacionalnih manjina, tradicionalna manifestacija koja je još jednom istaknula kulturno bogatstvo, tradiciju i multikulturalnost Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Nastupilo je 15-ak kulturno-umjetničkih društava, a organizator je bila Češka občina.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Publika je uživala u raskošnom spektaklu plesova i običaja manjinskih zajednica iz cijele Hrvatske.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL