TRADICIONALNA MANIFESTACIJA

FOTO Folklor u Bjelovaru: Večer nacionalnih manjina oduševila

U Bjelovaru je održana 17. Večer nacionalnih manjina, najveća hrvatska manifestacija posvećena očuvanju i predstavljanju tradicijskog folklora manjinskih zajednica
Bjelovar: Održana tradicionalna manifestacija Večer nacionalnih manjina
U novoobnovljenoj Dvorani europskih prvaka sinoć je održana 17. Večer nacionalnih manjina, tradicionalna manifestacija koja je još jednom istaknula kulturno bogatstvo, tradiciju i multikulturalnost Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
