FOTO Fotografije s Wimbledona, tisuće lajkova i jedna tajna: Ova ljepotica zapravo ne postoji?

U digitalnom svijetu gdje granica između stvarnog i virtualnog sve više blijedi, nova priča o 'influencerici' Miji Zelu uzburkala je Instagram i pokrenula raspravu o tome što znači biti autentičan online
Mia Zelu se nedavno probila u fokus javnosti nakon što je njezin Instagram profil eksplodirao u popularnosti zahvaljujući nizu fotografija s Wimbledona.
Mia Zelu se nedavno probila u fokus javnosti nakon što je njezin Instagram profil eksplodirao u popularnosti zahvaljujući nizu fotografija s Wimbledona.
Na fotografijama „ona“ pozira na tribinama, pije Pimm’s i komentira atmosferu turnira, što je fanove navelo da pomisle da je riječ o stvarnoj osobi.
Ima preko 160 tisuća pratitelja, stotine lajkova i tisuće interakcija.
Međutim, postoji ključna činjenica koja je mnoge šokirala, Mia Zelu ne postoji u stvarnom životu. Ona je potpuno generirana umjetnom inteligencijom (AI).
To znači da sve fotografije i objave nisu snimljene „uživo“, nego su računalno stvorene, bez prave osobe iza njih.
Iako je profil izrazito estetski ugodan i emocionalno privlačan, riječ je o tzv. virtualnoj influenserici ili AI influenceri. Njezin Instagram jasno navodi da se radi o “influencer‑AI“, ali mnogi korisnici to ipak nisu odmah primijetili.
Mia Zelu objavljuje modni i lifestyle sadržaj, kao i emotivne tekstove koji se lako poistovjećuju s pratiteljima, primjerice o izgaranju na poslu ili traženju smisla u svakodnevici.
Osim nje, na Instagramu postoji i njezina „sestra“, Ana Zelu, također AI kreirana influenserica s gotovo 300 tisuća pratitelja, što pokazuje da ova pojava nije izolirani slučaj.
Tek s porastom ovakvih digitalnih likova postaje jasno da društvene mreže više nisu samo prostor za dijeljenje svakodnevnih trenutaka, one su i arena u kojoj se odvija nova vrsta „identiteta“ i komunikacije.
