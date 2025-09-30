FOTO Frizure koje će žene sa sijedom kosom obožavati

Skoro svaka kosa s vremenom postane sijeda, no kada će se to dogoditi ovisi o genetici, odnosno onome što smo naslijedili. U svakom slučaju, nije tako teško uklopiti sijede u svakodnevni stil, bitno je frizuru prilagoditi teksturi lasi
Iako je estetika sijede kose povezana sa starenjem, činjenica je da i ona dolazi u raznim životnim dobima, nije nužno da je osoba u zrelim godinama. Upravo to donosi razne trendove i stilove koji zapravo slave sijedu kosu te je stavljaju u prvi plan.
| Foto: 123RF
BOB KRAĆE FORME
Kombinacija klasičnog boba i šiški do brade daje licu otvoren, moderan dojam. Ova frizura nosi se na obje strane, a za chic moment tu su razne marame.
| Foto: 123RF
ELEGANTAN I LEŽERAN STIL
Nešto dulji, teksturirani stil daje opušten, a ipak sofisticiran dojam. Idealan je za prirodnu teksturu sijede kose koja se spušta u mekim pramenovima.
| Foto: 123RF
DUŽI SLOJEVI ZA RAZIGRANOST Ovaj tip frizure idealan je za one koje ipak žele nešto dužu kosu. Ključno je svako malo podrezivati vrhove jer je bitno da su uredni i zdravi.
| Foto: 123RF
TEKSTURIRANI PIXIE
Pixie je sjajan odabir za žene sa sijedom kosom jer nudi moderan i jednostavan look. Teksturiranjem se dodaju volumen i pokret pa kosa ne izgleda beživotno.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
CHIC REZ DO RAMENA SA SLOJEVIMA
Rez do ramena daje svestranu i univerzalno laskavu siluetu. Kod sijede kose ključne su meke, lice uokvirujuće stepenice koje dodaju elastičnost i dimenziju te sprječavaju da kosa djeluje teška. Blagi valovi dodatno naglašavaju teksturu i stvaraju dinamičan, pomlađujući dojam.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
NEJEDNAKE DUŽINE KOSE
Kreativan bob, kraći straga a dulji sprijeda, unosi suvremeni štih u sijedu kosu. Oštre linije lijepo kontrastiraju mekoći sijedih tonova, stvarajući efekt vizualnog izduženja lica.
| Foto: DREAMSTIME
VOLUMINOZNI BOB
Bob s puno volumena izvrsno odgovara sijedoj kosi jer ublažava sklonost tankoj teksturi. Duboki razdjeljak razbija simetriju lica i dodaje dozu profinjenosti, a blagi valovi ili kovrče maksimalno koriste prirodno tijelo kose i stvaraju bogat, mladenački izgled.
| Foto: 123RF
PODIGNUTO I ELEGANTNO Za dame koje vole podignute frizure, par lepršavih pramenova stilu daju nježnost i mekoću. Iako sijeda kosa zna biti suha, boljom njegom postići ćete podatnost.
| Foto: 123RF