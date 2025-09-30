Obavijesti

SREBRNE LJEPOTICE

FOTO Frizure koje će žene sa sijedom kosom obožavati

Skoro svaka kosa s vremenom postane sijeda, no kada će se to dogoditi ovisi o genetici, odnosno onome što smo naslijedili. U svakom slučaju, nije tako teško uklopiti sijede u svakodnevni stil, bitno je frizuru prilagoditi teksturi lasi
Iako je estetika sijede kose povezana sa starenjem, činjenica je da i ona dolazi u raznim životnim dobima, nije nužno da je osoba u zrelim godinama. Upravo to donosi razne trendove i stilove koji zapravo slave sijedu kosu te je stavljaju u prvi plan. | Foto: 123RF
