FOTO Gorska bajka u Hrvatskoj: Možete li zamisliti bolje mjesto za zimski bijeg od ljudi i stresa?

Skrivena u miru šumovitog krajolika, vila Gorska bajka - Borovica u mjestu Stara Sušica je ono što priželjkujemo kada želimo pobjeći od gradske vreve i uroniti u prirodu
Ovaj rustikalni planinski smještaj veličine 65 m² savršeno spaja toplinu drvene kolibe s udobnošću modernog doma, jedan je od onih retkih objekata u kojima se odmah osjećate kao “kod kuće”, ali na potpuno nov način.
Unutra vas dočekuju udobna spavaća soba i prostrana dnevna soba, a tu su i kompletno opremljena kuhinja, kupaonica s tušem i whirlpool kadom te privatna terasa s pogledom na šumu.
Za potpuni odmor tu je i wellness zona: sauna, jacuzzi i tišina šumskog zraka idealni su za regeneraciju tijela i duha.
Ljubitelji prirode, planinarenja, biciklizma ili zimskih sportova ovdje dolaze na svoje, vila se nalazi na svega 35 km udaljenosti od NP Risnjak, a blizina planinskih staza i zimi i ljeti čini je idealnom bazom za avanture.
Za obitelji s djecom i vlasnike kućnih ljubimaca, Gorska bajka je iznimno prilagođena, djeci nude krevetić na upit, a kućni ljubimci dolaze uz prethodni dogovor.
Također, besplatan parking, besplatan Wi-Fi i klimatizacija dodatno olakšavaju boravak.
Preporuka brojnih gostiju u recenzijama dovoljno govori: „bajka“, „savršeno za odmor“, „mir i relaksacija“, „kao predivna kućica iz bajke u šumi“.
