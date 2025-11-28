Obavijesti

ZIMSKA ČAROLIJA

FOTO Gorska bajka u Hrvatskoj: Možete li zamisliti bolje mjesto za zimski bijeg od ljudi i stresa?

Skrivena u miru šumovitog krajolika, vila Gorska bajka - Borovica u mjestu Stara Sušica je ono što priželjkujemo kada želimo pobjeći od gradske vreve i uroniti u prirodu
Ovaj rustikalni planinski smještaj veličine 65 m² savršeno spaja toplinu drvene kolibe s udobnošću modernog doma, jedan je od onih retkih objekata u kojima se odmah osjećate kao “kod kuće”, ali na potpuno nov način. | Foto: Booking
Ovaj rustikalni planinski smještaj veličine 65 m² savršeno spaja toplinu drvene kolibe s udobnošću modernog doma, jedan je od onih retkih objekata u kojima se odmah osjećate kao “kod kuće”, ali na potpuno nov način. | Foto: Booking
