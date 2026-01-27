FOTO Grace bi mogla postati prva gay Miss Engleske: 'Želim rušiti stereotipe o ženstvenosti'

Grace Richardson, 19-godišnja studentica i manekenka, unatoč godinama zlostavljanja zbog svoje gay orijentacije, osvojila je titulu Miss Leicestershire i nada se da će postati prva otvoreno gay Miss Engleske. Njezina misija? Razbiti stereotipe, inspirirati LGBTIQ zajednicu i pokazati da gay žene mogu biti ženstvene
Zlostavljana studentica Grace Richardson nada se da će postati prva otvoreno gay pobjednica natjecanja Miss England nakon što je ušla u nacionalno finale.
| Foto: Instagram/grace.richo
Zlostavljana studentica Grace Richardson nada se da će postati prva otvoreno gay pobjednica natjecanja Miss England nakon što je ušla u nacionalno finale. |
Foto: Instagram/grace.richo
Zlostavljana studentica Grace Richardson nada se da će postati prva otvoreno gay pobjednica natjecanja Miss England nakon što je ušla u nacionalno finale.
| Foto: Instagram/grace.richo
Grace (19) bila je žrtva zlostavljanja zbog svoje seksualnosti nakon što je prije četiri godine priznala svojoj obitelji i vršnjacima da je gay. Kaže da su je neki školski kolege zadirkivali i vrijeđali zbog njezine seksualnosti te komentirali da je previše mršava.
| Foto: Instagram/grace.richo
No, studentica i povremena manekenka imala je zadnju riječ – postala je ljepoticom i osvojila titulu Miss Leicestershire.
| Foto: Instagram/grace.richo
Grace sada želi postati prva gay Miss Engleske na finalu izbora sljedeći mjesec u Wolverhamptonu.
| Foto: Instagram/grace.richo
Cilj joj je inspirirati LGBTIQ zajednicu (lezbijke, gej, biseksualne, transrodne, interseksualne, queer...) i razbiti stereotipe o gay ženama, pokazujući da i one mogu biti ženstvene.
| Foto: Instagram/grace.richo
Imala sam 15 godina kada sam priznala da sam gay, bilo je to tijekom lockdowna. Moja je obitelj bila vrlo podržavajuća. Nisam osjećala stres zbog izlaska u obitelj, a zatim sam se javno otkrila i svima u školi, ispričala je.
| Foto: Instagram/grace.richo
Objavila je o tome i TikTok video i mislila da će sve biti u redu jer je dobila pozitivne reakcije, ali mnogima u školi se to nije svidjelo.
| Foto: Instagram/grace.richo
Jedna osoba mi je strašno zamjerala. Slala je svoje prijatelje da me prate po školi, čak je pokušao i udariti me. Morala sam brzo otići kući, dodaje.
| Foto: Instagram/grace.richo
Ljudi su komentirali i moju težinu i izgled. Oduvijek sam bila mršava, cijela moja obitelj je bila takva.
| Foto: Instagram/grace.richo
O mogućem osvajanju titule Miss Engleske, Grace kaže da bi joj to puno značilo, posebno s obzirom na iskustvo zlostavljanja.
| Foto: Instagram/grace.richo
"Puno bi mi značilo pobijediti. Trebamo nekoga tko će djeci reći da je u redu biti ono što jesu. Svatko bi trebao biti u redu sa sobom, ali još uvijek mnogi nisu."
| Foto: Instagram/grace.richo
"Mnogi misle da su gay žene više muževne, ali možemo biti i ženstvene. Sudjelujući u natjecanju ljepote, shvatila sam da zapravo mogu biti ženstvena.“
| Foto: Instagram/grace.richo
Veliko finale Miss Engleske održat će se 16. i 17. svibnja u Grand Stationu u Wolverhamptonu.
| Foto: Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo
Foto Instagram/grace.richo