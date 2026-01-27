Obavijesti

TRPJELA JE I MALTRETIRANJE

FOTO Grace bi mogla postati prva gay Miss Engleske: 'Želim rušiti stereotipe o ženstvenosti'

Grace Richardson, 19-godišnja studentica i manekenka, unatoč godinama zlostavljanja zbog svoje gay orijentacije, osvojila je titulu Miss Leicestershire i nada se da će postati prva otvoreno gay Miss Engleske. Njezina misija? Razbiti stereotipe, inspirirati LGBTIQ zajednicu i pokazati da gay žene mogu biti ženstvene
Zlostavljana studentica Grace Richardson nada se da će postati prva otvoreno gay pobjednica natjecanja Miss England nakon što je ušla u nacionalno finale. | Foto: Instagram/grace.richo
